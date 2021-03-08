Teşkilat dizisinde hangi şarkı ve türküler yer alıyor? Kim söylüyor? Sözleri neler?

Oyuncu kadrosunun başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu ve Ezgi Şenler gibi ünlülerin bulunduğu Teşkilat dizisi ilk bölümü ile ekranlara gelmiştir. Dizinin konusundan oyuncu kadrosuna kadar birçok şey dikkat çekse de diziyi gündeme getiren dizi içinde çalınan şarkılar ve bu şarkıların sözleri olmuş, izleyiciler şarkıları söyleyen sanatçıların kim olduğunu merak etmeye başlamıştır.

Teşkilat dizisinde hangi şarkıları duyacağız?

7 Mart Pazar günün de TRT 1 ekranları ile izleyicisiyle buluşan Teşkilat adlı dizi, daha fragmanlarını bile yayınlamamışken dahi büyük ilgi çekmişti. Fragmanda yayınlanınca dizi ile ilgili olan beklentiler iyice arttı. Bizde bu bağlamda siz değerli okuyucularımız için 7 Mart akşamında ekranlardaki yerini alacak Teşkilat adlı dizide çalınacak türküler ve sözlerle ilgili detaylı bir paylaşımda bulunacağız. Dizinin konusu ise Milli istihbarat teşkilatının başından geçen maceraları anlatmaktadır. Teşkilat dizisinde dinleyeceğimiz müzikler ve şarkılar içindeyse vatana sevgi temasının işleneceği bilinmekte.

Teşkilat dizisinin müzik ve şarkılarını kim seslendiriyor?

7 Mar Pazar akşamında saat 20.00’de ilk bölümünü yayınlayacak olan Teşkilat dizisinin tanıtım fragmanı ön plana çıkmış ve izleyicinin beklentilerini arttırmıştır. Milli istihbarat teşkilatının başından geçen olayları, özel hayatlarında yaşadıkları zorluklar gibi konuları işleyecek olan dizi bugün yayınlanıyor. Teşkilat dizisinde yer alacak şarkı ve türkülerinde vatan temalı olacağı yani bu yönde sergileneceği bilinmektedir. Bu şarkılar genellikle vatan adına yazılmış marşlar, türküler ve şarkılardan oluşacaktır. Lakin henüz Teşkilat dizisinde hangi türkü ve şarkıların bulunduğu tam olarak bilinmiyor. İlerleyen zamanda duyulacak şarkıları buradan bulabileceksiniz.

Teşkilat dizisi ile izleyicinin kulağına gelecek türkü ve şarkılar

Teşkilat dizisiyle ekranlarda çalacak merak edilen şarkı ve türküler

Senaryosunun Ethem Özışık tarafından kaleme alındığı Teşkilat adlı yapım 7 Mart Pazar gününde TRT 1 ekranlarında olacak ve burada izleyicisiyle bir araya gelecek. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda yer alan özel bir ekibin maceralarını konu alacak dizi; bu meslekte yaşanılan zorlukların ve özel hayatın ne denli zor olduğunun altını çizecek ve izleyiciye hissettirecektir. Teşkilat dizisinin türüyse daha çok drama kaymaktadır. Bu sebeple dizinin içeriğinde genelde çalınacak şarkı ve türkülerinde dram içerikli olduğu düşünülüyor.