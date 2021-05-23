Teşkilat dizisinde gerilim artıyor! Türkiye'ye saldırı planı

Dizinin bu akşmaki bölümünde Fadi, Leyal’den kurtulduğunu düşünerek başkanlık seçimleri için hazırlık yapmaya devam ediyor. Lakin kılıca dokunduğu için zehirlenerek etkisini görmeye başlayınca hayatı tehlikeye giriyor.

MİT ekibi ise görevlerini başarılı bir şekilde tamamladıklarını düşünürken aldıkları bir haberle oldukça şaşırıyorlar. Bunun yanı sıra deşifre olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorlar. Bunlar yaşanırken Pınar ve Hakkı Dayı, tehlikeleri püskürtmek için planlarını devreye sokuyorlar. Ceren ise ekibi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bunun için Zehra’nın kızı Yağmur’a ulaşmak için çabalıyor. Yağmur üzerinde Zehra’yı deşifre etme planları yapıyor.

Türkiye’ye büyük saldırı

Bu görevi halledebilecekler mi?

Bunların yanı sıra Uzay, önemli bir bilgi öğreniyor. Amir ve Fadi arasında geçen konuşmaları detaylıca incelerken Türkiye’ye yönelik bir saldırı planı olduğunu anlıyor Bunun üzerine saldırıyı durdurmak için Fadi’nin yaşaması gerekiyor.

Yayınlanan fragman kapsamında ekip Fadi’yi binadan çıkarmaya çalışacaklar. Peki Fadi’nin ölümünü engelleyebilecekler mi? Tüm bu soruların cevabını bu akşam yani 23 Mayıs Pazar günü yayınlanacak bölümde öğreneceğiz.

Bunların yanı sıra Ceren’in Yağmur’u nasıl kullanacağı ise bilinmiyor. Zehra, kızına bir şey olursa Ceren’i yaşatmayacağına dair Serdar’ı uyarmıştı. Bu akşamki bölümde olacakları öğreneceğiz.