İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Teşkilat dizisinde Adem karakterine Yavuz Bingöl hayat veriyor

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Teşkilat dizisinde Adem karakterine Yavuz Bingöl hayat veriyor haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:03
Teşkilat dizisinde Adem karakterine Yavuz Bingöl hayat veriyor
Takip Et:

Trt1 7 Mart Pazar akşamı yayınlacak dizisi 'Teşkilat' MİT'i konu almasıyla merak uyandırıyor. Yeni bir maceraya başlayan Trt1, dizinin reytingleri nasıl olacak merak ediliyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizinin cast ekibi dikkatleri üzerine çekti. Profesyonel kadroyla çekileceği belirlenen dizinin Tespihçi Adem karakterini Yavuz Bingöl canlandırıyor. Peki, Yavuz Bingöl kimdir? 

1964 İstanbul doğumludur. Anne ve babası Kars'lıdır. Babasının mesleği icabı farklı illerde yaşadı. Öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarını kazanarak devam ettiği sıralarda anne ve babasının ayrılması ardından eğitimine ara verip İzmir'e döndü. Eve katkıda bulunmak için küçük yaşta çeşitli işler yaptı. Asıl işine geri dönen Bingöl, Teşkilat dizisinde akıl hocalığı yapacaktır. 

Teşkilat dizisinde Adem eski bir Milli İstihbarat Teşkilatı ajanıdır. Yıllar önce emekli olup köşesine çekilse de Adem devlet aşığı bir adamdır; bu nedenle de yıllar içinde kazandığı tecrübeyi ve kabiliyeti saha dışında MİT’e destek olarak sürdürür. Şimdilerde kendi halinde bir tespih dükkanı olan Adem’in Türkiye’de ve Orta Doğu da uçan kuştan haberi vardır.

MİT ekibinden Serdar, Adem denilen karaktere ara sıra giderek görüşür. Manevi konularda da fikir alışverişi yaparlar. Ekibin sırdaşı olmuştur.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziTRT1Yavuz BingölTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sensiz Olmaz 12. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 12. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 435.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Masum 435.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Teşkilat dizisinde Adem karakterine Yavuz Bingöl hayat veriyor
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var? TV 30 Mayıs 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin hayatı!
Sensiz Olmaz 12. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Seksenler Butik Ali karakteri kimdir? Hakan Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
100.000 tl ye hangi araba alınır 2021
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli sayılır mı? Heyet raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
Menajerimi Ara dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Arka Sokaklar dizisinde Asiye Çoban karakterini Melisa Şalgam canlandırıyor
Peşinat olmadan ev kredisi alınır mı? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileri?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 28 Mayıs 2021 Cuma
Limonata filmi ne zaman çekildi? Limonata filmi nerede çekildi? Limonata filmi konusu ve oyuncuları
Yaralı Kalbim konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın hayatı!
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
Son Darbe filmi konusu ne? Son Darbe filmi oyuncuları ve konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.