Teşkilat dizisi Zehra kim? Deniz Baysal kim, kaç yaşında?

Deniz Baysal Yurtçu, uzun süre sonra TRT 1’in yeni dizisi Teşkilat’ta rol alıyor. Baysal, dizide istihbaratın içinde özel bir ekipte yer alıyor.
Deniz Baysal kim?
Oyuncu Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 İzmir doğumlu. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu’nda almıştır. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Celal Bayar Üniversitesi U.A Ticaret bölümünde eğitim almıştır. Oyuncu on sene Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda sahne almıştır.
Oyuncu, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Kaçak Gelinler isimli dizide canlandırmış olduğu Kainat Gencer karakteri ile adını duyurmuştur. Oyuncu en son Söz isimli dizide başrol olarak yer almıştır. Şimdilerde ise TRT 1’in yeni dizisi Teşkilat isimli dizide Zehra karakterini canlandırıyor.
Başarılı oyuncu, 2019’dan beri Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli.
Deniz Baysal’ın rol aldığı diziler
2011 Bitmeyen Şarkı
2011 Derin Sular
2012 Babalar ve Evlatlar
2012 Kayıp Şehir
2013 Aşk Ekmek Hayaller
2014-2015 Kaçak Gelinler
2015 Can Bedenden Çıkmayınca
2015 Beyaz Yalan
2016 Sevda Kuşun Kanadında
2016 Rüzgarın Kalbi
2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları
2018-2019 Söz
2020 Hizmetçiler
2021- Teşkilat