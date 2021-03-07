Teşkilat dizisi Zehra kim? Deniz Baysal kim, kaç yaşında?

Deniz Baysal Yurtçu, uzun süre sonra TRT 1’in yeni dizisi Teşkilat’ta rol alıyor. Baysal, dizide istihbaratın içinde özel bir ekipte yer alıyor.

Deniz Baysal kim?

Oyuncu Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 İzmir doğumlu. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu’nda almıştır. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Celal Bayar Üniversitesi U.A Ticaret bölümünde eğitim almıştır. Oyuncu on sene Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda sahne almıştır.

Oyuncu, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Kaçak Gelinler isimli dizide canlandırmış olduğu Kainat Gencer karakteri ile adını duyurmuştur. Oyuncu en son Söz isimli dizide başrol olarak yer almıştır. Şimdilerde ise TRT 1’in yeni dizisi Teşkilat isimli dizide Zehra karakterini canlandırıyor.

Başarılı oyuncu, 2019’dan beri Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli.

Deniz Baysal’ın rol aldığı diziler

2011 Bitmeyen Şarkı

2011 Derin Sular

2012 Babalar ve Evlatlar

2012 Kayıp Şehir

2013 Aşk Ekmek Hayaller

2014-2015 Kaçak Gelinler

2015 Can Bedenden Çıkmayınca

2015 Beyaz Yalan

2016 Sevda Kuşun Kanadında

2016 Rüzgarın Kalbi

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları

2018-2019 Söz

2020 Hizmetçiler

2021- Teşkilat