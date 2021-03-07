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Teşkilat dizisi Zehra kim? Deniz Baysal kim, kaç yaşında?

Teşkilat dizisinin Zehra’sı izleyici tarafından merak ediliyor. Seyirci, Deniz Baysal kim, kaç yaşında ? sorularına cevap arıyor. İşte, Deniz Baykal’ın hayatına dair detaylar.

07 Mart 2021 Pazar 21:36
Teşkilat dizisi Zehra kim? Deniz Baysal kim, kaç yaşında?
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Deniz Baysal Yurtçu, uzun süre sonra TRT 1’in yeni dizisi Teşkilat’ta rol alıyor. Baysal, dizide istihbaratın içinde özel bir ekipte yer alıyor.

Deniz Baysal kim?

Oyuncu Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 İzmir doğumlu. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu’nda almıştır. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Celal Bayar Üniversitesi U.A Ticaret bölümünde eğitim almıştır. Oyuncu on sene Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda sahne almıştır.

Oyuncu, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Kaçak Gelinler isimli dizide canlandırmış olduğu Kainat Gencer karakteri ile adını duyurmuştur. Oyuncu en son Söz isimli dizide başrol olarak yer almıştır. Şimdilerde ise TRT 1’in yeni dizisi Teşkilat isimli dizide Zehra karakterini canlandırıyor.

Başarılı oyuncu, 2019’dan beri Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli.

Deniz Baysal’ın rol aldığı diziler

2011 Bitmeyen Şarkı

 

2011 Derin Sular

 

2012 Babalar ve Evlatlar

 

2012 Kayıp Şehir

 

2013 Aşk Ekmek Hayaller

 

2014-2015 Kaçak Gelinler

 

2015 Can Bedenden Çıkmayınca

 

2015 Beyaz Yalan

 

2016 Sevda Kuşun Kanadında

 

2016 Rüzgarın Kalbi

 

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları

 

2018-2019 Söz

 

2020 Hizmetçiler

 

2021- Teşkilat



Son Güncelleme: 07.03.2021 21:36
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TeşkilatZehraDeniz BaysalKimKaç Yaşında
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