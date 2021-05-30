İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Teşkilat dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Deniz Baysal kimdir?

30 Mayıs 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Teşkilat dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Deniz Baysal kimdir? haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 30-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:12
Teşkilat dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Deniz Baysal kimdir?
Takip Et:

7 Mart Pazar günü 20.00'de seyirciyle buluşacak dizi fragramı şimdiden tıklanma rekoru kırıyor. Çekimleri Ankara'da geçirilen dizi içeriğinde MİT yer alıyor. Dizinin Zehra karakterini Deniz Baysal canlandırıyor. 

Dizide karakeristik özellikleri; akıllı ve sakin yapısıyla ön plana çıkıyor. Hayranları tarafından da beklenen dizi uzun soluklu olacağa benziyor. Pazar gününün reytinglerini oynatacak senaryosuyla şimdiden Pazar gününün tek dizisi olmaya aday. Oynadığı karakterde bir istihbaratçıyı canlandırıyor. 

1991 İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2011 yılından itibaren ara vermeden birçok dizi de rol almıştır. Güzelliği ile akıllarda kalan başarıları şöhret basamaklarına getirmiştir. 

Baysal'ın yer aldığı dizi ve filmler;

2011 – Bitmeyen Şarkı
Derin Sular (Nisan)
2012 – Babalar ve Evlatlar
Kayıp Şehir (Şehnaz)
2013 – Aşk Ekmek Hayaller (Karaca Yılmaz)
2014-2015 – Kaçak Gelinler (Kainat Gencer)

2015 – Can Bedenden Çıkmayınca (Eylem)
Beyaz Yalan (Alara Korel/Melek Yılmaz)
2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Tümay Erbay)
Rüzgarın Kalbi (Zeynep)
2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan Çamkıran )
2018-2019 – Söz (Savcı Derya Karasu)
2020 – Hizmetçiler


Son Güncelleme: 30.05.2021 20:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRT1ZehraDeniz BaysalTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sensiz Olmaz 12. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 12. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 435.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Masum 435.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Deniz Baysal kimdir?
Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Çağlar Ertuğrul rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Teşkilat dizisi Mete (Mesut Akusta) kimdir?
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin doğum tarihi
Teşkilat Ceren kimdir? Ezgi Eyüboğlu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Sarımola kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut yer aldığı dizi ve film yapımları
Teşkilat dizisi Pınar karakteri kimdir? Ezgi Şenler'in hayatı ve yer aldığı diziler
ATV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Teşkilat dizisine katılan Nihat Altınkaya kimdir? Hulki karakteri kimdir?
Akrep reyting sonuçları nasıl? Akrep izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
İş Bankası 5000 TL kredi başvurusu
Rüyada araba ne demektir? Doğum veya araba rüyasının tabiri ve anlamı
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Alevlere Karşı filmi ne zaman çekildi? Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncuları
Fox TV Kefaret konusu ve dizi oyuncuları
50.000 TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller 2021
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.