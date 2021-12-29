Teşkilat dizisi Zehra karakteri ( Deniz Baysal Yurtçu ) kimdir?

Teşkilat dizisi TRT 1 ekranının en sevilen dizileri arasında yer almaktadır. Dizide Zehra karakteri Milli İstihbarat Teşkilatı için çalışan bir kadındır. İşinde çok başarılı olan Zehra, operasyonları yönetmektedir. Zehra karakterinin Yağmur adında bir kızı vardır. Teşkilat dizisinde sevilen karakterler arasında yer alan Zehra kimdir?

Teşkilat dizisi Zehra karakteri

Teşkilat dizisinde Zehra Karakterini Deniz Baysal Yurtçu canlandırmaktadır. Deniz Baysal Yurtçu 5 Nisan 1991 senesinde İzmir’de doğmuştur. Üniversite eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde tamamlayan güzel oyuncu, uzun yıllar Karşıyaka Belediyesi’nin Tiyatrosu’nda çalışmıştır. Deniz Baysal, 2019 senesinde sanatçı Barış Yurtçu ile evlenmiştir.

Deniz Baysal Yurtçu’nun rol aldığı yapımlar;

Bitmeyen Şarkı – 2011

Derin Sular (Nisan) – 2011

Babalar ve Evlatlar – 2012

Kayıp Şehir (Şehnaz) – 2012

Aşk Ekmek Hayaller (Karaca) – 2013

Kaçak Gelinler (Kainat) – 2014 / 2015

Can Bedenden Çıkmayınca (Eylem) – 2015

Beyaz Yalan (Alara Korel / Melek Yılmaz) – 2015

Sevda Kuşun Kanadında (Tümay Erbay) – 2016

Rüzgarın Kalbi (Zeynep) – 2016

Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan) – 2017 / 2018

Söz (Savcı derya Karasu) – 2018 / 2019

Hizmetçiler (Ela Sönmez) – 2020

Teşkilat (Zehra Balaban) – 2021