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Teşkilat dizisi Zayed (Mehmet Usta) kimdir?

TRT1'nin yeni dizisi 'Teşkilat' da Zayed karakterini canlandıran Mehmet Usta'nın hayatını seyirciler tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Mehmet Usta hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 23:02
Teşkilat dizisi Zayed (Mehmet Usta) kimdir?
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TRT1 ekranlarından yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla ilk bölümüyle izleyicilerin büyük ilgisini gördü. Dizide Zayed karaktereini canlandıran oyuncu Mehmet Usta’nın hayatı seyircilerin merak konusu oldu.

Mehmet Usta kimdir?

20 Şubat 1979 tarihinde Düzce de doğan oyuncu Mehmet Usta, aslen Trabzonludur. İlköğretimi Aksaray’da, ortaöğretimini iseİstanbul’da okuyan Usta, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Ünlü oyuncu Sosyoloji ve Antropoloji alanlarında master yapmış ve Sanat Sosyolojisi alanında ‘Modenlik ve Modenleşme ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu’ teziyle tamamladı.

Ekmek Teknesi dizisindeki ‘Ölü’ karakteriyle tanınan Usta, daha sonra Bez Bebek dizisinde ‘Şoker’ karakterini canlandırmıştır. Pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncu şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol almaktadır.

Mehmet Usta’nın yer aldığı yapımlar

Teşkilat - 2020 - Zayed

Görevimiz Komedi - 2016

Bana Bir Soygun Yaz - 2012 - Hadi

Dedemin Dolabı 2012 - Gomodor

Leyla ile Mecnun - 2011 - Kamil

Dur Yolcu - 2008 - Çolak Çavuş

Mommo Kızkardeşim - 2009 - İstanbullu Bakkal

Kara Köpekler Havlarken - 2009 - Anten

Kınalı Kuzular: Son Nefes - 2007 - Zeynel

Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın - 2007 - Yüzbaşı Yusuf

Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru - 2007 - Bekir çavuş

Kınalı Kuzular: Hasan Ethem - 2007 - Edineli Hüseyin

Bez Bebek - 2007 - Şoker

Erkekler Ağlamaz - 2006 - İnce Memet

Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan - 2006 - Laz Yunus

The İmam - 2005 - Deli

Ekmek Teknesi - 2002 - Ölü

Ruhsar - 1997 - Selçuk



Son Güncelleme: 14.03.2021 23:02
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet UstaTeşkilat ZayedTRT1Teşkilat
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