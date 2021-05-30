İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Mehmet Usta hakkında bilgiler

Birçok kişinin merak ettiği Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Mehmet Usta hakkında bilgiler haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 30-05-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:17
Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Mehmet Usta hakkında bilgiler
Takip Et:

TRT1 ekranlarından yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla ilk bölümüyle izleyicilerin büyük ilgisini gördü. Dizide Zayed karaktereini canlandıran oyuncu Mehmet Usta’nın hayatı seyircilerin merak konusu oldu.

Mehmet Usta kimdir?

20 Şubat 1979 tarihinde Düzce de doğan oyuncu Mehmet Usta, aslen Trabzonludur. İlköğretimi Aksaray’da, ortaöğretimini iseİstanbul’da okuyan Usta, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Ünlü oyuncu Sosyoloji ve Antropoloji alanlarında master yapmış ve Sanat Sosyolojisi alanında ‘Modenlik ve Modenleşme ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu’ teziyle tamamladı.

Ekmek Teknesi dizisindeki ‘Ölü’ karakteriyle tanınan Usta, daha sonra Bez Bebek dizisinde ‘Şoker’ karakterini canlandırmıştır. Pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncu şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol almaktadır.

Mehmet Usta’nın yer aldığı yapımlar

Teşkilat - 2020 - Zayed

Görevimiz Komedi - 2016

Bana Bir Soygun Yaz - 2012 - Hadi

Dedemin Dolabı 2012 - Gomodor

Leyla ile Mecnun - 2011 - Kamil

Dur Yolcu - 2008 - Çolak Çavuş

Mommo Kızkardeşim - 2009 - İstanbullu Bakkal

Kara Köpekler Havlarken - 2009 - Anten

Kınalı Kuzular: Son Nefes - 2007 - Zeynel

Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın - 2007 - Yüzbaşı Yusuf

Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru - 2007 - Bekir çavuş

Kınalı Kuzular: Hasan Ethem - 2007 - Edineli Hüseyin

Bez Bebek - 2007 - Şoker

Erkekler Ağlamaz - 2006 - İnce Memet

Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan - 2006 - Laz Yunus

The İmam - 2005 - Deli

Ekmek Teknesi - 2002 - Ölü

Ruhsar - 1997 - Selçuk


Son Güncelleme: 30.05.2021 20:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mehmet UstaTeşkilat ZayedTRT1Teşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sensiz Olmaz 12. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 12. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 435.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Masum 435.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Mehmet Usta hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuncer Salman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar doğum tarihi
TRT 1 Teşkilat konusu ve dizi oyuncuları
Kefaret dizisindeki Cansu karakteri kimdir? Bahar Ece Yılmaz nereli, yaşı kaç?
ATV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kefaret dizisinde Zeynep karakterini Lavinya Ünlüer canlandırıyor
Teşkilat dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı nedir? Elisa Mürvet Ekmekçi nereli, yaşı kaç?
Teşkilat dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Deniz Baysal kimdir?
Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Çağlar Ertuğrul rol aldığı yapımlar ve biyografisi
SSK ve Bağkur emeklisiyim ne kadar maaş alırım? Mayıs 2021 SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı hesaplaması
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2021
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2021
Kefaret dizisinde Remzi karakterine Mustafa Uzunyılmaz hayat veriyor
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Sensiz Olmaz 12. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Teşkilat dizisi Pınar karakteri kimdir? Ezgi Şenler'in hayatı ve yer aldığı diziler
Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut yer aldığı dizi ve film yapımları
Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.