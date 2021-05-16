İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Teşkilat dizisi Zayed karakteri kimdir? Mehmet Usta'nın hayatı ve yer aldığı diziler

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Teşkilat dizisi Zayed karakteri kimdir? Mehmet Usta'nın hayatı ve yer aldığı diziler haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Teşkilat dizisi Zayed karakteri kimdir? Mehmet Usta'nın hayatı ve yer aldığı diziler haberinin tüm yeni gelişmeleri 16 Mayıs 2021 Pazar günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

16 Mayıs 2021 Pazar 20:17
Teşkilat dizisi Zayed karakteri kimdir? Mehmet Usta'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

TRT1 ekranlarından yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla ilk bölümüyle izleyicilerin büyük ilgisini gördü. Dizide Zayed karaktereini canlandıran oyuncu Mehmet Usta’nın hayatı seyircilerin merak konusu oldu.

Mehmet Usta kimdir?

20 Şubat 1979 tarihinde Düzce de doğan oyuncu Mehmet Usta, aslen Trabzonludur. İlköğretimi Aksaray’da, ortaöğretimini iseİstanbul’da okuyan Usta, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Ünlü oyuncu Sosyoloji ve Antropoloji alanlarında master yapmış ve Sanat Sosyolojisi alanında ‘Modenlik ve Modenleşme ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu’ teziyle tamamladı.

Ekmek Teknesi dizisindeki ‘Ölü’ karakteriyle tanınan Usta, daha sonra Bez Bebek dizisinde ‘Şoker’ karakterini canlandırmıştır. Pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncu şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol almaktadır.

Mehmet Usta’nın yer aldığı yapımlar

Teşkilat - 2020 - Zayed

Görevimiz Komedi - 2016

Bana Bir Soygun Yaz - 2012 - Hadi

Dedemin Dolabı 2012 - Gomodor

Leyla ile Mecnun - 2011 - Kamil

Dur Yolcu - 2008 - Çolak Çavuş

Mommo Kızkardeşim - 2009 - İstanbullu Bakkal

Kara Köpekler Havlarken - 2009 - Anten

Kınalı Kuzular: Son Nefes - 2007 - Zeynel

Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın - 2007 - Yüzbaşı Yusuf

Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru - 2007 - Bekir çavuş

Kınalı Kuzular: Hasan Ethem - 2007 - Edineli Hüseyin

Bez Bebek - 2007 - Şoker

Erkekler Ağlamaz - 2006 - İnce Memet

Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan - 2006 - Laz Yunus

The İmam - 2005 - Deli

Ekmek Teknesi - 2002 - Ölü

Ruhsar - 1997 - Selçuk


Son Güncelleme: 16.05.2021 20:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mehmet UstaTeşkilat ZayedTRT1Teşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları
Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları
Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?
Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Zayed karakteri kimdir? Mehmet Usta'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Teşkilat Hakkı Dayı kimdir? Tuncer Salman biyografisi
Kefaret dizisi Zühre karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Kar kimdir?
Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz'ın hayatı!
Kefaret Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir?
Teşkilat Yağmur kimdir, gerçek ismi ne? Elisa Mürvet Ekmekçi hakkında bilgiler
Teşkilat Zehra kimdir, kim oynuyor?
Teşkilat dizisi Serdar karakterini kim canlandırıyor? Çağlar Ertuğrul biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisinde Mete karakterini Mesut Akusta canlandırıyor
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Müge anlı yarın yeni bölüm var mı? Müge Anlı bayramda yayınlanacak mı?
Student (STC) coin nedir? STC Token açıklaması
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Canlı izle Kayserispor Fenerbahçe Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri - FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli’nin yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe hakkında bilgiler
Emanet dizisine katılan Rüya Coriç kimdir? Cansu karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç'in yer aldığı diziler
Teşkilat Rainer kimdir, kim oynuyor?
Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Gerçek adı nedir? Nihat Altınkaya nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.