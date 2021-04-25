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Teşkilat dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Teşkilat dizisi kaç bölüm yayınlanacak?

TRT1 ekranlarında pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisi ilk bölümden itibaren izleyenlerin beğenisini topluyor. Reyting oranları oldukça yüksek olan Teşkilat dizisi 2.sezon devam edecek mi? İşte detaylar…

25 Nisan 2021 Pazar 21:51
Teşkilat dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Teşkilat dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
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Pazar günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan izleyicilerin yakından takip ettiği Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

Teşkilat dizisi 2. sezon devam edecek mi?

TRT1’in en beğenilen yapımlarından olan Teşkilat dizisi 12-13 oranlarında reyting seviyesine ulaşmıştır. Sadece yayınlandığı gün değil haftanın da en çok izlenen dizilerinden birisidir. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yürüttüğü operasyonlarda başarılı bir kadronun olması ve İHA, Siha gibi hava araçlarının dizide yer alması diziyi gerçekçi kılıyor ve daha ilgi çekici hale getiriyor. Bu yüzden dizinin yeni sezonda da devam edeceği düşünülüyor.

Son reyting oranları 

Pazar günleri çok fazla dizi yayınlanmıyor. Yayınlanan diziler ise Teşkilat’ın gölgesinde kalıyor. Teşkilat dizisi Kefaret, Hercai, Arıza, Menajerimi Ara gibi dizilerin içinde çok yüksek oranda reytingler almaya başardı. Dizinin son haftalardaki reytingleri Arıza ve Hercai gibi dizilere erken final yaptırdı. 

Teşkilat dizisi sezon finali ne zaman?

Teşkilat dizisi sezona geç başladığı için diğer dizilere göre sezon finalini daha sonra yapacağını söyleyebiliriz. Henüz kesin bir tarih olmasa da Mayısıs veya Haziran ayında sezon finali yapacağı düşünülüyor. Teşkilat dizisi yaz tatilinin ardından Eylül ayının ilk haftalarında yeni sezona başlayacak.

Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Teşkilat dizisi sezon finalinin ardından Ağustos’ta yeniden çekimlere başlayacak. Teşkilat'ın 2021 yılı Ağustos sonu veya Eylül başı gibi yeni sezona başlayacağı düşünülüyor. Teşkilat dizisinin yeni sezonda da en çok izlenen dizilerden birisi olması bekleniyor. 




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:51
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