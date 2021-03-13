Teşkilat dizisi yeni katılan oyuncuları kimler? Teşkilat yeni gelen oyuncular ve rolleri

Milli İstihbarat teşkilatında çalışmakta olan özel bir birliğin iş hayatında ve özel hayatında yaşadıklarını konu alan Teşkilat dizisinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada gündem yarattı. Teşkilat dizisi aldığı reytinglerle ilk günden zirveye oturdu. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici öyküsüyle geniş kitlelere ulaşan dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yaparken senaryosu Ethem Özışık tarafından kaleme alınmıştır. Dizinin merakla beklenen ikinci bölümü ise 14 Mart 2021 Pazar akşamı Trt 1'de yayınlanacak. Kısa sürede büyük ilgi gören Teşkilat dizisinin bu haftaki bölümünde ise yeni oyuncular yer aldı. Yeni gelen oyuncular hakkındaki detaylar...

Diziye yeni katılan oyuncular

Dizide Serdar karakterini canlandıran başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul başrolde yer alıyor. Serdar, Türk istihbaratının oldukça başarılı ajanlarından biridir. Türkiye’ye getirilerek özel olarak yetiştirilen Serda, küçüklüğünden beri dövüş konusunda pek çok eğitim almıştır. Dizideki diğer bir başrol oyuncusu Deniz Baysal ise Zehra karakterini oynuyor. Zehra karakteri ekibin en sakin ve gerçekçi üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Serdar’ın sevgilisi olan Ceren rolündeki karakter Ezgi Eyüboğlu tarafından üstleniliyor. Hayatta her zaman önceliği vatan olan Mete karakteri ise usta oyuncu Mesut Akusta tarafından canlandırılıyor. Ezgi Şenler ise yaptığı plastik makyajlarla istediği şekle giren Pınar karakterine hayat veriyor.

Geçen hafta trt 1 ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Teşkilat dizisi kısa sürede izleyiciler tarafından ilgi topladı. Dizinin merakla beklenen ikinci bölümü ise 14 Mart Pazar akşamı Trt 1 ekranlarında gösterilecek. İkinci bölümde ekibe yeni katılan oyuncumuz Burak Sarımola, Rainer karakterini canlandıracak.

Burak Sarımola (Rainer)

İkinci bölüm itibarıyla diziye katılan Rainer ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır fakat tahminlere göre Rainer düşman bir karakter olarak karşımıza çıkacaktır. Rainer rolünü üstlenen Burak Sarımola ise 3 Mayısıs 1979’da İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitiminin bitmesiyle Lale Oraoğlu tiyatrosunda sahne almaya başlamıştır. Daha sonra BKM Mutfakta sahne alan Sarımola, Allah’ım Sen Bilirsin filmiyle 1989’da ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Yine aynı yıl Çaylar Şirketten adlı dizide de rol almıştır. Diksiyon ve oyunculuk üzerine de eğitimler alan oyuncumuz, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Kıyamet, Bir Katilin Anatomisi gibi projelerde rol almıştır. 2010-2014 yılları arasında Şefkat Tepe adlı dizide seslendirme görevini almıştır. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde yer almış olan Sarımola bu sezon Teşkilat dizisiyle ekran karşısında olacak.

Burak Sarımola’nın yer aldığı yapımlar

2021 – Teşkilat (Rainer)

2020 – Kuruluş Osman

2017 – 2019 – Savaşçı (Temo)

2013 – 2015 – Küçük Kıyamet

2011 – Sen De Gitme

2011 – 2012 – Muhteşem Yüzyıl (Zümrüt Ağa)

2011 – Herşeye Rağmen

2009 – 2011 – Papatyam (Ulaş)

2009 – Nefes

2008 – Babam Adam Olacak (Sinan)

2007 – Hepsi1 (Bora)

2007 – Gönül Salıncağı (Haşmet)

2006 – Selena (Giro)

2006 – Cemile

2011 – 2016 – Arka Sokaklar (Cengiz)

2005 – Nefes Nefese (Erdem)

2005 – Emret Komutanım (Tibet)

2004 – Hayalet (Sezer)

2004 – 2006 – Büyük Buluşma (Kerem / Kenan)

2004 – Ağa Kızı (Caniko)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Nuri)

2002 – Gülbeyaz (Hami Dursunoğlu)

2002 – Beşik Kertmesi (2. Kapkaçcı)

2001 – Tatlı Hayat (Mikis)

2000 – Dadı

1999 – Küçük Besleme (Sarp)

1998 – Aynalı Tahir (Ceyhun)

1998 – Affet Bizi Hocam

1997 – Gülüm

1997 – Böyle mi Olacaktı (Tayfun)

1997 – Çılgın Bediş (Tezgahtar)

1996 – Feride (Serkan)

1994 – Bekarlık Sultanlık mı? (Tamer)

1989 – Çaylar Şirketten (Murat)

Teşkilat dizisinin heyecanla beklenen ikinci bölümünde Rainer karakterine hayat veren Burak Sarımola’nın hayatını ve yer aldığı yapımları sizlere yakından anlatmaya çalıştık. Geçtiğimiz hafta ilk bölümünün yayınlanmasıyla reyting sıralamalarında zirveye oturan Teşkilat dizisine yeni katılan oyuncular şimdilik bu şekilde. Diziye yeni gelen oyuncuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.