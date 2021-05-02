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Teşkilat dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı nedir? Elisa Mürvet Ekmekçi nereli, yaşı kaç?

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Teşkilat dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı nedir? Elisa Mürvet Ekmekçi nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 2 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 20:12
Teşkilat dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı nedir? Elisa Mürvet Ekmekçi nereli, yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat’ta Yağmur karakterine hayat veren ismin kim olduğu merak edilmektedir. MİT’in konu edindiği dizide Yağmur isimli minik karaktere gerçek hayatta Elisa Mürvet Ekmekçi hayat vermektedir.

Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir?

Dizide Yağmur karakteri Zehra ile Kemal’İn kızıdır. Ayrı anne babanın çocuğu olan Yağmur bu durum karşısında zorlanırken annesinin ölmesi ile babası ile tek başına kalmıştır. Yağmur’un annesi bir görev sırasında hayatını kaybetmiştir.

Elisa Mürvet Ekmekçi kimdir?

2013 yılında dünyaya gelen Elisa Mürvet Ekmekçi’nin ilk oyunculuk deneyimi Teşkilat dizisidir. 8 yaşında olan minik oyuncu seçmelerde seçilerek ilk oyunculuk deneyimine başlamıştır. Ekmekçi, 24 kilo ve 130 boyundadır.




Son Güncelleme: 02.05.2021 20:12
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatYağmur
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