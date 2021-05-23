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Teşkilat dizisi Yağmur karakterini kim canlandırıyor? Elisa Mürvet Ekmekçi biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Teşkilat dizisi Yağmur karakterini kim canlandırıyor? Elisa Mürvet Ekmekçi biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 23 Mayıs 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 20:12
Teşkilat dizisi Yağmur karakterini kim canlandırıyor? Elisa Mürvet Ekmekçi biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat’ta Yağmur karakterine hayat veren ismin kim olduğu merak edilmektedir. MİT’in konu edindiği dizide Yağmur isimli minik karaktere gerçek hayatta Elisa Mürvet Ekmekçi hayat vermektedir.

Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir?

Dizide Yağmur karakteri Zehra ile Kemal’İn kızıdır. Ayrı anne babanın çocuğu olan Yağmur bu durum karşısında zorlanırken annesinin ölmesi ile babası ile tek başına kalmıştır. Yağmur’un annesi bir görev sırasında hayatını kaybetmiştir.

Elisa Mürvet Ekmekçi kimdir?

2013 yılında dünyaya gelen Elisa Mürvet Ekmekçi’nin ilk oyunculuk deneyimi Teşkilat dizisidir. 8 yaşında olan minik oyuncu seçmelerde seçilerek ilk oyunculuk deneyimine başlamıştır. Ekmekçi, 24 kilo ve 130 boyundadır.


Son Güncelleme: 23.05.2021 20:12
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatYağmur
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