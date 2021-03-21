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Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mart 21 Pazar tarihli haberimizde Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 20:12
Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi kimdir, nereli, kaç yaşında?
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat’ta Yağmur karakterine hayat veren ismin kim olduğu merak edilmektedir. MİT’in konu edindiği dizide Yağmur isimli minik karaktere gerçek hayatta Elisa Mürvet Ekmekçi hayat vermektedir.

Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir?

Dizide Yağmur karakteri Zehra ile Kemal’İn kızıdır. Ayrı anne babanın çocuğu olan Yağmur bu durum karşısında zorlanırken annesinin ölmesi ile babası ile tek başına kalmıştır. Yağmur’un annesi bir görev sırasında hayatını kaybetmiştir.

Elisa Mürvet Ekmekçi kimdir?

2013 yılında dünyaya gelen Elisa Mürvet Ekmekçi’nin ilk oyunculuk deneyimi Teşkilat dizisidir. 8 yaşında olan minik oyuncu seçmelerde seçilerek ilk oyunculuk deneyimine başlamıştır. Ekmekçi, 24 kilo ve 130 boyundadır.



Son Güncelleme: 21.03.2021 20:12
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TeşkilatYağmur
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