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Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Yeğin nereli, yaşı kaç?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Yeğin nereli, yaşı kaç? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 21 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Yeğin nereli, yaşı kaç? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 20:09
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Yeğin nereli, yaşı kaç?
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7 Mart Pazar günü TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Teşkilat dizisinde yer alacak olan Uzay karakteri, dikkat çekti.  Orta Doğu Üniversitesinden İstatistik okuyan Uzay karakteri, daha sonra doktor olmuştur. Ekibin en zeki kişisi olan Uzay, operasyonların planlanmasını yapmaktadır.

Zeki bir karakter olan Uzay karakterine nefes veren Serdar Yeğin, 41 yaşındadır. 12 Ocak 1980 yılında Bursa’da doğan Yeğin, Oyunculuğa Bursa’da Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılan kurslara katılarak başlamıştır. Daha sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’nda oyuncuğa resmi bir adım atmıştır. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümüne eğitim gördü. Ancak eğitimini tamamlamadan sonlandırarak, İstanbul Üniversitesi Tiyatro bölümde eğitim gördü. Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Mehmet Birkiye, Suat Öztuna gibi usta kişilerden eğitim gören Yeğin, kamera karşısında Azad dizisiyle çıkmıştır. Daha sonra Her Şey Aşk ve Hitler projelerinde yer alarak ismini duyurdu. En son Vatanım Sensin dizisinde yer aldı ve şimdilerde Teşkilat dizisi için hazırlanmaktadır.

Serdar Yeğin,  Kördüğüm, Kılıç Günü, Ateşe Yürümek, Dedektif Birader, Bir Varmış Bir Yokmuş, Adanalı, Senden Başka, Kınalı Kuzu, Ahh İstanbul, Aşk Oyunu gibi projelerde yer aldı.

 

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
TRTTeşkilatDiziSerdar Yeğin
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