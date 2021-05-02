Teşkilat dizisi sezon finali ne zaman? Teşkilat sezon finali tarihi belli oldu

7 Mart 2021 Pazar akşamı TRT 1’de başlayan Teşkilat dizisi gönüllere taht kurmayı başardı. Her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Oldukça beğenilen dizi her hafta reyting sıralamasında tüm gruplarda birinci sırada yer alıyor. Milli duyguların ön planda olduğu dizide hayatlarından vazgeçip öldü gösterilen teşkilat mensuplarının vatanları için verdikleri mücadele anlatılıyor.

Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, bu sezona damga vuran diziler arasında yer alıyor. Oldukça beğenilen dizi milli duyguları tetikliyor. Reytinglerde zirveyi kaptırmayan dizi sadece kendi gününde değil diğer günlerde en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin temel konusu Milli İstihbarat Teşkilatı’nın operasyonları olurken, merak uyandıran ve heyecanlandıran sahneleri ile izleyiciyi ekrana toplamayı başarıyor.

Teşkilat’ın reytinglerdeki bu başarısı kimi dizileri finale sürükledi. Show TV’nin dizisi olan Arıza geçtiğimiz hafta final yaparken, Fox TV’nin dizisi Kefaret de Mayıs ayının sonunda final yapacak. Yani Teşkilat dizisinin Pazar akşamları en çok izlenen dizisi olması diğer yapımları oldukça etkiledi. Dizinin hayranları ise sezon finalinin tarihini merak etmeye başladı.

Yayın hayatına 7 Mart tarihinde başlayan Teşkilat, sezona geç başladığından dolayı diğer dizilere göre daha geç bitirecek. Alınan son bilgilere göre dizi, 15. bölümde sezon finali yapacak. Dolayısıyla sevilen dizinin 13 Haziran 2021 Pazar akşamı sezon finali nedeni ile ekrana veda etmesi bekleniyor. İkinci sezon için çekimler ise Ağustos ayında başlayacak.

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğtul gibi isimlerin yer aldığı dizide vatanları için ölü gösterilen altı teşkilat mensubunun mücadeleleri anlatılıyor. Şu ana kadar dokuz bölüm yayınlanan dizi oldukça beğenildi ve reytinglerde zirveye oturmayı başardı. Dizi İHA’ların ve SİHA’ların görevlerini izleyiciye göstererek muazzam başarısını göz önüne serdi.

Teşkilat ikinci sezon ne zaman başlayacak?

15. bölüm ile 13 Haziran 2021 Pazar akşamı sezon finali yapacak olan dizi çekimlerine 2 ay sonra yani Ağustos ayında başlayacak. Yeni sezona stok bölümler hazırlanacak. İkinci sezonun da yüksek reytingler alması beklenirken dizinin ikinci sezonunun eylülün ilk haftası başlaması bekleniyor.

Teşkilat dizisinin yeni sezonunda kimler yer alacak?

Her hafta Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizinin ikinci sezonu Eylül ayının ilk haftası başlayacak. İzleyici ikinci sezona dahil olacak oyuncuların kimler olacağını merak ediyor. İkinci sezona dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Bilgiler paylaşıldıkça haberimizde yayınlayacağız.