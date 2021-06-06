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Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı nedir? Çağlar Ertuğrul nereli, yaşı kaç?

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı nedir? Çağlar Ertuğrul nereli, yaşı kaç? haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 6 Haziran Pazar 20:11 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 20:19
Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı nedir? Çağlar Ertuğrul nereli, yaşı kaç?
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Çağlar Ertuğrul kim?

5 Kasım 1987 doğumlu olan oyuncu, İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. 2005 senesinde Bonova Lisesi’nden mezun olmuş, 2011 senesinde ise Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Üniversitede ise tiyatro ile tanışmıştır.

13 Nisan 2009’da ilk defa Koç Üniversitesi’nde “Romeolar ve Julietler” isimli tiyatro oyunu ile sahneye çıkmıştır. Ertuğrul, 2012 senesinde Alper Çağlar yönetmenliğinde ki Dağ isimli askeri filmde başrol oynamıştır. Oyuncu; Medcezir, Benim İçin Üzülme, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk gibi TV dizilerinde oynamıştır.

35 Buçuk Sanat Evi’nde eğitim alan oyuncu, eğitiminden sonra reklam filmlerinde oynamıştır.

Çağlar Ertuğrul’un oynadığı diziler

2012-2014 Benim İçin Üzülme

2014 Beyaz Karanfil

2014 Boynu Bükükler

2014 Kurt Seyit ve Şura

2014 Medcezir

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları

2019-2020 Afili Aşk

2021 Teşkilat


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:19
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