İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Ertuğrul oynadığı diziler

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Ertuğrul oynadığı diziler başlıklı haberimizi, 21.03.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 20:11
Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Ertuğrul oynadığı diziler
Takip Et:

Çağlar Ertuğrul kim?

5 Kasım 1987 doğumlu olan oyuncu, İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. 2005 senesinde Bonova Lisesi’nden mezun olmuş, 2011 senesinde ise Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Üniversitede ise tiyatro ile tanışmıştır.

13 Nisan 2009’da ilk defa Koç Üniversitesi’nde “Romeolar ve Julietler” isimli tiyatro oyunu ile sahneye çıkmıştır. Ertuğrul, 2012 senesinde Alper Çağlar yönetmenliğinde ki Dağ isimli askeri filmde başrol oynamıştır. Oyuncu; Medcezir, Benim İçin Üzülme, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk gibi TV dizilerinde oynamıştır.

35 Buçuk Sanat Evi’nde eğitim alan oyuncu, eğitiminden sonra reklam filmlerinde oynamıştır.

Çağlar Ertuğrul’un oynadığı diziler

2012-2014 Benim İçin Üzülme

2014 Beyaz Karanfil

2014 Boynu Bükükler

2014 Kurt Seyit ve Şura

2014 Medcezir

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları

2019-2020 Afili Aşk

2021 Teşkilat



Son Güncelleme: 21.03.2021 20:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çağlar ErtuğrulKimSerdar KılıçaslanTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm, son bölüm izle Kanal D 21 Mart 2021 Pazar - ÇGHB 2 77. bölüm canlı izle
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm, son bölüm izle Kanal D 21 Mart 2021 Pazar - ÇGHB 2 77. bölüm canlı izle
TV8 Survivor 2021 Birleşme partisine katılacak ünlüler kimler?
TV8 Survivor 2021 Birleşme partisine katılacak ünlüler kimler?
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Ertuğrul oynadığı diziler
Teşkilat dizisi Mete kimdir? Mesut Akusta yer aldığı dizi ve film yapımları
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Yeğin nereli, yaşı kaç?
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Teşkilat dizisi Ceren (Ezgi Eyüboğlu) kimdir?
Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Burak Sarımola kimdir, nereli yaşı kaç?
Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut yaşı ve oynadığı diziler
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler yer aldığı dizi ve film yapımları
Tinder Gold aboneliği nasıl iptal edilir?
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ'ın yer aldığı diziler
Sinemalar açık mı, kapalı mı? Sinema salonları ne zaman hizmete açılacak?
Akıncı dizisinde Nergis karakterine Büşra Develi hayat veriyor
E-Devlet siyasi parti üyeliği iptali nasıl yapılır?
Arıza dizisi Seda’yı kim canlandırıyor? Eda Dunisa Şölenci'nin biyografisi
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? BJK - FB derbisi VAR hakemi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?
Canlı izle Beşiktaş Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm, son bölüm izle Kanal D 21 Mart 2021 Pazar - ÇGHB 2 77. bölüm canlı izle
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Fırat kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.