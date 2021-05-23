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Teşkilat dizisi reyting nasıl? Teşkilat dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Teşkilat dizisi reyting nasıl? Teşkilat dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi? haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 23 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 22:15
Teşkilat dizisi reyting nasıl? Teşkilat dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
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7 Mart Pazar yayın hayatına giren  dizi profesyonel bir oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.  Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Pervin Ünalp, Bora Karakul, Volkan Polat Yiğit, Erdem Alpyürük, Hilal Anay, Atılay Uluışık, Mert Karabulut, Feray Darıcı, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl gibi usta isimleri birbiriyle buluşturdu. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstleneceği dizide MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA gibi yeni teknolojilere yer vererek farkındalık sunmayı amaçlamaktadırlar.

Dizi başkent Ankara’ da çekilecek. İlk yayınlanan fragmanda Teşkilat ‘ta "Devlet sırrı namustur." sözleri dikkat çekti. Dizinin konusu isminden de anlaşılacağı gibi giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizin, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenerek olayların başlatılmasını ele almakta. Bu saldırıların ardından MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır. Dizinin içinde ülkemizde tarihe adına yazdırmış olan kahramanlara da yer verileceği tahmin ediliyor.

Teşkilat dizisi   reyting sonuçları 21Mart Pazar

Dizi yayınlanmadan önce reyting sonuçlarına bir şey diyemeyiz fakat Pazar günleri yayınlanan dizi totallerinden tahmin yürütebiliriz. Teşkilat dizisinin oldukça zorlu rakipleri de bulunuyor. Show TV ekranlarında Arıza dizisi, Fox TV ekranlarında kefaret dizisi, Star TV’de menajerimi ara ve ATV ekranlarında hercai gibi diziler teşkilat dizisinin en büyük rakipleri arasında yer alacak.

Yeni dizi teşkilat TRT 1’ de yayın hayatına son veren bir başka dizinin yerini alarak ekranlara gelecek. Bir bakıma teşkilat dizisinin bazı durumlarda reyting için hem avantajı hem de dezavantajı olabilir. Çünkü ATV de üç yıldır yayınlanmakta olan hercai dizisinin durumu kötü reytingleri sürekli düşmekte. Ayrıca Star TV’de yayınlanan menajerimi ara dizisinde son zamanlarda 3 ün üzerinde bir totale yükselememekte yani her an final bayrağını kaldırabilir. Ama bunların yanı sıra Show TV’de arıza dizisi ve FOX TV’de kefaret dizisinin belli bir izleyici kitlesine ulaşmış ve bu kitlede reyting durumlarını oldukça yüksek tutmakta. Bu nedenle yeni dizi teşkilatın biraz çaba göstermesi gerekiyor.

Teşkilat dizisi yayınlandığı her bölümde Reyting rekorları kırdı. Her bölümün reytingi ilk sıralardan inmedi.

21 Mart Pazar günü Reyting Sonuçları

  1. TESKILAT - TRT 1
  2. TESKILAT (OZET) - TRT 1
  3. SURVIVOR - TV8
  4. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
  5. SHOW ANA HABER
  6. KEFARET - FOX
  7. A.RIZA
  8. SURVIVOR OZET
  9. HAVA DURUMU - ATV
  10. KANAL D ANA HABER


Son Güncelleme: 23.05.2021 22:15
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraMitülkücüTeşkilatTRT1
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