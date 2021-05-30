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Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Sarımola kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Sarımola kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 30.05.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:08
Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Sarımola kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Son yapımların en çok izlenen dizilerinden olma yolunda ilerleyen Teşkikat dizisinde aksiyon  bu haftada da devam edecek. Yeni yayınlanacak bölüm şimdiden merak konusu olurken dizi fanatikleri dizide oynayan karakterler hakkında bilgi toplamaya başladı.

Karakterlerin daha önce hangi projede rol aldığı  merak konusu olurekn gerçek hayatlarına dair önemli kesitleri de kaçırmak istemiyorlar. Teşkilat dizisinin en çok merak edilen karakterlerinden olan Rainer ile bilgileri okuyucularımız için derledik. 

Burak Sarımola Teşkilat dizisi projesine yeni daih oldu. Rainer karakterine hayat vermeye çalışacak Burak Sarımola ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Andreas tiplemesine can vermişti.

 1979 senesi mayıs ayındandünyaya gözlerini açan Burak Sarımola Lale Oraloğlu ve BKM Atölye’de Sahne Sanatları ve Diksiyon konularında eğitim görmeye başladı.

Show TV'nin nöbet dizisinde rol olan Burak Sarımola burada Vedat rolünde izleyici karşısına çıkmıştı. Çılgın Bediş, Aynalı Tahir, Küçük Besleme gibi projelerde oynayan Burak Sarımola sinema alanında da ismini duyurmuştur. Allahım Sen Bilirsin bilirsin yapımı kariyer basamaklarındaki ilk filmidir.

2002 senesinin en çok izlenen dizilerinden olan ve başrollerinde Şevval Sam gibi oyuncuların olduğu karadeniz dizisinde de Hami karakteri ile karşımıza çıktı. Emret Komutanım, Son Ders Aşk ve Üniversite, Papatyam, Ammar: Cin Tarikatı, Azazil: Düğüm, Arka Sokaklar gibi projelerde boy gösterdi.

 

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
RainerTeşkilat
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