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Teşkilat Dizisi Rainer kimdir? Burak Sarımola rol aldığı yapımlar

Teşkilat dizisi Rainer karakteri kimdir? Teşkilat dizisindeki Rainer karakterini kim canlandırıyor? Burak Sarımola kimdir? Burak Sarımola kaç yaşında? Burak Sarımola nereli? Burak Sarımola hangi dizilerde rol aldı? Burak Sarımola hangi filmlerde rol aldı? Teşkilat dizisi izleyicileri diziye yeni katılacak olan Rainer karakterini ve onu canlandıracak olan Burak Sarımola hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

14 Mart 2021 Pazar 20:30
Teşkilat Dizisi Rainer kimdir? Burak Sarımola rol aldığı yapımlar
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Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisi, şimdiden oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olmayı başardı. Günden güne diziye yeni karakterlerin ve oyuncuların eklenmesiyle izleyiciler dizinin kadrosuna yeni eklenen isimlerin kimler olduğunu araştırıyor. Herkes Teşkilat dizisine yeni dahil olan Rainer karakterinin kim olduğunu ve hangi oyuncunun canlandırdığını araştırmaya başladı.

Teşkilat dizisi Rainer karakteri

Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni dahil olan Rainer karakteri önümüzdeki bölümde ekran karşısına geleceği için bu karakter hakkında herhangi bir bilgi dizi tarafından paylaşılmadı.

Teşkilat dizisi Rainer karakteri kimdir?

Teşkilat dizisine önümüzdeki haftadan itibaren dahil olacak olan Rainer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz da oldukça merak edildi. Bizde sizlere yardımcı olabilmek adına konumuzun ilerleyen kısmında Rainer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Burak Sarımola’dan ve hayatı hakkındaki detaylar izleyenler tarafından merakla araştırılıyor.

Burak Sarımola kimdir?

Teşkilat dizisinin karakterleri arasına yeni katılacak Rainer karakterine hayat verecek olan Burak Sarımola’nın hayatı herkes tarafından merakla araştırılıyor. Burak Sarımola, 3 Mayısıs 1979 yılında İstanbul ilinde doğmuştur. Eğitimini oyunculuk üzerine alan oyuncu, pek çok dizide ve sinema filminde rol almıştır. Son olarak 2019 yılında vizyona giren Nöbet adlı filmle kamera karşısına geçen başarılı oyuncu 30 senedir oyunculuk ile ilgilenmektedir.

Burak Sarımola’nın rol aldığı dizi ve filmler neler?

Burak Sarımola’nın yer aldığı diziler ve filmler aşağıdadır;

2019 – Nöbet

2017 – 7 Yüz

2012 – Öldür Beni

2014 – Muhteşem Yüzyıl

2010 – Şefkat Tepe

2008 – Emret Komutanım

2008 – Güldünya

2008 – Babam Adam Olacak

2007 – Gönül Salıncağı

2006 – Cemile

2006 – Fırtına

2006 – Kınalı Kuzular

2005 – Nefes Nefese

2005 – Hayalet

2004 – Ağa Kızı

2002 – Gülbeyaz

2002 – Beşik Kertmesi

2001 – Tatlı Hayat

2000 – Dadı

1998 – Affet Bizi Hocam

1997 – Böyle mi Olacaktı

1997 – Hüznün Yüzü

1997 – Gülüm

1996 – Feride

1993 – SerkanHastane

1992 – Biz Bize Benzeriz

1989 – Çaylar Şirketten

1989 – Dullar Pansiyonu

Burak Sarımola’nın İnstagram hesabı ne?

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan ve sıkı bir Beşiktaşlı olan Burak Sarımola’nın resmi instagram hesabında 249 gönderisi bulunurken 80 bine yakın da takipçisi yer almaktadır. Burak Sarımola’nın resmi instagram hesabının adı ise @buraksarimola’dır.

Burak Sarımola evli mi, bekar mı?

Burak Sarımola hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de evli olup olmadığı oldu. Burak Sarımola, Özge Sarımola ile uzun bir süredir evlidir ve bu evliliklerinden bir tane de oğulları dünyaya gelmiştir.



Son Güncelleme: 14.03.2021 20:30
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