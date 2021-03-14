Teşkilat Dizisi Rainer kimdir? Burak Sarımola rol aldığı yapımlar

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisi, şimdiden oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olmayı başardı. Günden güne diziye yeni karakterlerin ve oyuncuların eklenmesiyle izleyiciler dizinin kadrosuna yeni eklenen isimlerin kimler olduğunu araştırıyor. Herkes Teşkilat dizisine yeni dahil olan Rainer karakterinin kim olduğunu ve hangi oyuncunun canlandırdığını araştırmaya başladı.
Teşkilat dizisi Rainer karakteri
Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni dahil olan Rainer karakteri önümüzdeki bölümde ekran karşısına geleceği için bu karakter hakkında herhangi bir bilgi dizi tarafından paylaşılmadı.
Teşkilat dizisi Rainer karakteri kimdir?
Teşkilat dizisine önümüzdeki haftadan itibaren dahil olacak olan Rainer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz da oldukça merak edildi. Bizde sizlere yardımcı olabilmek adına konumuzun ilerleyen kısmında Rainer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Burak Sarımola’dan ve hayatı hakkındaki detaylar izleyenler tarafından merakla araştırılıyor.
Burak Sarımola kimdir?
Teşkilat dizisinin karakterleri arasına yeni katılacak Rainer karakterine hayat verecek olan Burak Sarımola’nın hayatı herkes tarafından merakla araştırılıyor. Burak Sarımola, 3 Mayısıs 1979 yılında İstanbul ilinde doğmuştur. Eğitimini oyunculuk üzerine alan oyuncu, pek çok dizide ve sinema filminde rol almıştır. Son olarak 2019 yılında vizyona giren Nöbet adlı filmle kamera karşısına geçen başarılı oyuncu 30 senedir oyunculuk ile ilgilenmektedir.
Burak Sarımola’nın rol aldığı dizi ve filmler neler?
Burak Sarımola’nın yer aldığı diziler ve filmler aşağıdadır;
2019 – Nöbet
2017 – 7 Yüz
2012 – Öldür Beni
2014 – Muhteşem Yüzyıl
2010 – Şefkat Tepe
2008 – Emret Komutanım
2008 – Güldünya
2008 – Babam Adam Olacak
2007 – Gönül Salıncağı
2006 – Cemile
2006 – Fırtına
2005 – Nefes Nefese
2005 – Hayalet
2004 – Ağa Kızı
2002 – Gülbeyaz
2002 – Beşik Kertmesi
2001 – Tatlı Hayat
2000 – Dadı
1998 – Affet Bizi Hocam
1997 – Böyle mi Olacaktı
1997 – Hüznün Yüzü
1997 – Gülüm
1996 – Feride
1993 – SerkanHastane
1992 – Biz Bize Benzeriz
1989 – Çaylar Şirketten
1989 – Dullar Pansiyonu
Burak Sarımola’nın İnstagram hesabı ne?
Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan ve sıkı bir Beşiktaşlı olan Burak Sarımola’nın resmi instagram hesabında 249 gönderisi bulunurken 80 bine yakın da takipçisi yer almaktadır. Burak Sarımola’nın resmi instagram hesabının adı ise @buraksarimola’dır.
Burak Sarımola evli mi, bekar mı?
Burak Sarımola hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de evli olup olmadığı oldu. Burak Sarımola, Özge Sarımola ile uzun bir süredir evlidir ve bu evliliklerinden bir tane de oğulları dünyaya gelmiştir.