Teşkilat dizisi Pınar’ın pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

Dizinin usta kadrosuna her geçen gün tecrübeli isimler eklenmektedir. Teşkilat dizisinde rol alan ezgi şenler oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekti. Ezgi şenleri hepimiz bodrum masalı dizisinden tanımaktayız. Teşkilat dizisi ile güzel oyuncu tekrar ekranlarda yerini aldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu instagram hesabından 547 bin takipçisi bulunuyor. Takipçileri ile genellikle günlük hallerini ve katıldığı çekim pozlarını paylaşan Ezgi Şenler ‘in cesur pozları takipçilerini çok konuşturdu. Güzelliğine iddialı ve çekici pozlarını da dahil eden oyuncu takipçileri tarafından oldukça sert yorumlara çarptırılıyor.

İşte gelen yorumlardan bazıları...

- Ne gerek var kedini çıplak göstermeye

- bunların Anne babaları demiyorum bu ne haldiye

- Bu kıyafet hiç yakışmamış (kusura bakmayın) bir izleyiciniz olarak fikrimi söylemek istedim.

-aynen ya hiç giymeseymiş