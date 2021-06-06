İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...

Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemde büyük yankı uyandıran Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler'in hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak merak edilen 6 Haziran 2021 Pazar günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler'in hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 6 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizde derledik.

06 Haziran 2021 Pazar 20:15
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında oldukça iddialı bir dizi başlıyor. 7 Mart 2021 Pazar günü akşam saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Teşkilat dizisi, şimdiden izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İzleyiciler Teşkilat dizisindeki Pınar karakterini merak ediyor. Teşkilat dizisi Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler’in biyografisi belli oldu.

Bu haberimizde sizlere başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Şenler’in kim olduğunu, Teşkilat dizisi Pınar karakteri ile alakalı tüm detayları vereceğiz. Pınar karakteri dizide plastik makyaj yapan uzman bir kişiliktir. Pınar karakteri plastik makyaj alanında uzman olduğu için kılıktan kılığa kolay bir şekilde girmektedir. Dizide oyuncu olmak isteyen Pınar karakteri, kendisini bir anda istihbarat işlerinin ortasında bulur. Sonrasında istihbaratçı olur. Kendisi sivil bir istihbaratçıdır. Birbirinden farklı tiplemelerle kendisini dizide göreceğiz. Bundan dolayı dizide en çok sevilen karakter olacağını tahmin ediyoruz.

Ezgi Şenler, Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat verecek olan kişidir. Başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekmektedir. İzleyiciler Ezgi Şenler kimdir, Ezgi Şenler hangi dizilerde oynadı, Ezgi Şenler’in Instagram hesabı var mı, Ezgi Şenler evli mi sorularının yanıtlarını arıyor. Bu yazımızda Ezgi Şenler ile alakalı merak edilen tüm soruları yanıtlayacağız.

28 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ezgi Şenler, başarılı bir oyuncu olduğundan dolayı şimdiye kadar tiyatro, dizi ve sinema yapımlarında kendisine yer buldu.1.68 cm boyunda olan başarılı oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı moden dans bölümünü bitirmiştir. İlk kez 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide Aslı karakterini canlandırarak oyunculuk deneyimi yaşadı.

Sosyal medyada da oldukça aktif bir kullanıcı olan başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Şenler, Instagram hesabında sık sık oynadığı projeleri paylaşmaktadır. Hesabında 106 gönderisi vardır. 485.000’den fazla takipçisi olan başarılı oyuncu @ezgisenler adlı hesabı kullanmaktadır.

Başarılı oyuncunun sevgilisi olup olmadığı izleyiciler tarafından merak edilirken yaptığımız araştırmalar sonucunda güzel oyuncunun henüz bir sevgilisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Başarılı oyuncunun daha önce de kendisiyle alakalı hiçbir aşk söylentisi duyulmadı.

Teşkilat dizisinde plastik makyaj olduğundan dolayı şekilden şekle girecek olan Ezgi Şenler, Pınar karakteriyle bu dizide başarılı bir şekilde boy gösterecek. 7 Mart Pazar akşamı saat 20:00’de başlayacak olan Teşkilat dizisinde Pınar karakterinin kıyafetlerinden tutunda üzerindeki tüm eşyaların fiyatını modelini ve markasını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca sizde merak ettiğiniz bir şey olursa bu haberimizin altındaki yorum kısmına yorum yapabilirsiniz.

Bu haberimizin içeriğinde ekranların yeni dizisi Teşkilat dizisinde Pınar karakterini canlandıracak olan Ezgi Şenler ile alakalı detaylı bilgileri vermeye çalıştık. Eğer gözden kaçırdığımız bir bilgi varsa ya da başarılı oyuncuyla alakalı görüş bildirmek istiyorsanız bu haberimizin altındaki yorum kısmına detaylı bir şekilde yorum yapabilirsiniz.


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TeşkilatPınarEzgi şenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı?
Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı?
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kahraman Babam dizisinin konusu ve oyuncuları
Kahraman Babam dizisinin konusu ve oyuncuları
Aşkım Bahardı filminin konusu nedir? Aşkım Bahardı oyuncu kadrosu
Aşkım Bahardı filminin konusu nedir? Aşkım Bahardı oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut kimdir, nereli yaşı kaç?
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi Hulki (Nihat Altınkaya) kimdir?
Kefaret Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
Teşkilat dizisi Adem kimdir? Yavuz Bingöl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede hakkında bilgiler
Bugün hangi maçlar var, 6 Haziran 2021 Pazar kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Kefaret Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ege Kökenli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı?
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
Yeni ehliyet nasıl alınır? 2021 ehliyet alımı ne kadar sürer?
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp karakteri kimdir? Celal Al'in hayatı ve yer aldığı diziler
Alev Alev dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Gelir belgesi istemeyen acil kredi veren bankalar ve şartları
Beni Bırakma 620.bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti ATV
Kefaret dizisindeki Zeki karakteri kimdir?
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Kefaret Elif kimdir? Lavinya Ünlüer gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kefaret dizisi Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.