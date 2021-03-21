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Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler yer aldığı dizi ve film yapımları

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler yer aldığı dizi ve film yapımları haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 21-03-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 20:07
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler yer aldığı dizi ve film yapımları
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TRT 1 ekranlarında oldukça iddialı bir dizi başlıyor. 7 Mart 2021 Pazar günü akşam saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Teşkilat dizisi, şimdiden izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İzleyiciler Teşkilat dizisindeki Pınar karakterini merak ediyor. Teşkilat dizisi Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler’in biyografisi belli oldu.

Bu haberimizde sizlere başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Şenler’in kim olduğunu, Teşkilat dizisi Pınar karakteri ile alakalı tüm detayları vereceğiz. Pınar karakteri dizide plastik makyaj yapan uzman bir kişiliktir. Pınar karakteri plastik makyaj alanında uzman olduğu için kılıktan kılığa kolay bir şekilde girmektedir. Dizide oyuncu olmak isteyen Pınar karakteri, kendisini bir anda istihbarat işlerinin ortasında bulur. Sonrasında istihbaratçı olur. Kendisi sivil bir istihbaratçıdır. Birbirinden farklı tiplemelerle kendisini dizide göreceğiz. Bundan dolayı dizide en çok sevilen karakter olacağını tahmin ediyoruz.

Ezgi Şenler, Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat verecek olan kişidir. Başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekmektedir. İzleyiciler Ezgi Şenler kimdir, Ezgi Şenler hangi dizilerde oynadı, Ezgi Şenler’in Instagram hesabı var mı, Ezgi Şenler evli mi sorularının yanıtlarını arıyor. Bu yazımızda Ezgi Şenler ile alakalı merak edilen tüm soruları yanıtlayacağız.

28 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ezgi Şenler, başarılı bir oyuncu olduğundan dolayı şimdiye kadar tiyatro, dizi ve sinema yapımlarında kendisine yer buldu.1.68 cm boyunda olan başarılı oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı moden dans bölümünü bitirmiştir. İlk kez 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide Aslı karakterini canlandırarak oyunculuk deneyimi yaşadı.

Sosyal medyada da oldukça aktif bir kullanıcı olan başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Şenler, Instagram hesabında sık sık oynadığı projeleri paylaşmaktadır. Hesabında 106 gönderisi vardır. 485.000’den fazla takipçisi olan başarılı oyuncu @ezgisenler adlı hesabı kullanmaktadır.

Başarılı oyuncunun sevgilisi olup olmadığı izleyiciler tarafından merak edilirken yaptığımız araştırmalar sonucunda güzel oyuncunun henüz bir sevgilisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Başarılı oyuncunun daha önce de kendisiyle alakalı hiçbir aşk söylentisi duyulmadı.

Teşkilat dizisinde plastik makyaj olduğundan dolayı şekilden şekle girecek olan Ezgi Şenler, Pınar karakteriyle bu dizide başarılı bir şekilde boy gösterecek. 7 Mart Pazar akşamı saat 20:00’de başlayacak olan Teşkilat dizisinde Pınar karakterinin kıyafetlerinden tutunda üzerindeki tüm eşyaların fiyatını modelini ve markasını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca sizde merak ettiğiniz bir şey olursa bu haberimizin altındaki yorum kısmına yorum yapabilirsiniz.

Bu haberimizin içeriğinde ekranların yeni dizisi Teşkilat dizisinde Pınar karakterini canlandıracak olan Ezgi Şenler ile alakalı detaylı bilgileri vermeye çalıştık. Eğer gözden kaçırdığımız bir bilgi varsa ya da başarılı oyuncuyla alakalı görüş bildirmek istiyorsanız bu haberimizin altındaki yorum kısmına detaylı bir şekilde yorum yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 21.03.2021 20:07
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TeşkilatPınarEzgi şenler
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