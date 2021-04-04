İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler hakkında bilgiler

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler hakkında bilgiler haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 04-04-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 20:07
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler hakkında bilgiler
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında oldukça iddialı bir dizi başlıyor. 7 Mart 2021 Pazar günü akşam saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Teşkilat dizisi, şimdiden izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İzleyiciler Teşkilat dizisindeki Pınar karakterini merak ediyor. Teşkilat dizisi Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler’in biyografisi belli oldu.

Bu haberimizde sizlere başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Şenler’in kim olduğunu, Teşkilat dizisi Pınar karakteri ile alakalı tüm detayları vereceğiz. Pınar karakteri dizide plastik makyaj yapan uzman bir kişiliktir. Pınar karakteri plastik makyaj alanında uzman olduğu için kılıktan kılığa kolay bir şekilde girmektedir. Dizide oyuncu olmak isteyen Pınar karakteri, kendisini bir anda istihbarat işlerinin ortasında bulur. Sonrasında istihbaratçı olur. Kendisi sivil bir istihbaratçıdır. Birbirinden farklı tiplemelerle kendisini dizide göreceğiz. Bundan dolayı dizide en çok sevilen karakter olacağını tahmin ediyoruz.

Ezgi Şenler, Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat verecek olan kişidir. Başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekmektedir. İzleyiciler Ezgi Şenler kimdir, Ezgi Şenler hangi dizilerde oynadı, Ezgi Şenler’in Instagram hesabı var mı, Ezgi Şenler evli mi sorularının yanıtlarını arıyor. Bu yazımızda Ezgi Şenler ile alakalı merak edilen tüm soruları yanıtlayacağız.

28 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ezgi Şenler, başarılı bir oyuncu olduğundan dolayı şimdiye kadar tiyatro, dizi ve sinema yapımlarında kendisine yer buldu.1.68 cm boyunda olan başarılı oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı moden dans bölümünü bitirmiştir. İlk kez 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide Aslı karakterini canlandırarak oyunculuk deneyimi yaşadı.

Sosyal medyada da oldukça aktif bir kullanıcı olan başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Şenler, Instagram hesabında sık sık oynadığı projeleri paylaşmaktadır. Hesabında 106 gönderisi vardır. 485.000’den fazla takipçisi olan başarılı oyuncu @ezgisenler adlı hesabı kullanmaktadır.

Başarılı oyuncunun sevgilisi olup olmadığı izleyiciler tarafından merak edilirken yaptığımız araştırmalar sonucunda güzel oyuncunun henüz bir sevgilisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Başarılı oyuncunun daha önce de kendisiyle alakalı hiçbir aşk söylentisi duyulmadı.

Teşkilat dizisinde plastik makyaj olduğundan dolayı şekilden şekle girecek olan Ezgi Şenler, Pınar karakteriyle bu dizide başarılı bir şekilde boy gösterecek. 7 Mart Pazar akşamı saat 20:00’de başlayacak olan Teşkilat dizisinde Pınar karakterinin kıyafetlerinden tutunda üzerindeki tüm eşyaların fiyatını modelini ve markasını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca sizde merak ettiğiniz bir şey olursa bu haberimizin altındaki yorum kısmına yorum yapabilirsiniz.

Bu haberimizin içeriğinde ekranların yeni dizisi Teşkilat dizisinde Pınar karakterini canlandıracak olan Ezgi Şenler ile alakalı detaylı bilgileri vermeye çalıştık. Eğer gözden kaçırdığımız bir bilgi varsa ya da başarılı oyuncuyla alakalı görüş bildirmek istiyorsanız bu haberimizin altındaki yorum kısmına detaylı bir şekilde yorum yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TeşkilatPınarEzgi şenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?
SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Teşkilat dizisindeki Kemal karakteri kimdir?
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler hakkında bilgiler
Arıza dizisinde Seda karakterini Eda Şölenci canlandırıyor
Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya yer aldığı dizi ve film yapımları
Kefaret dizisi Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
Hercai dizisinde Dilşah karakterine Deniz Uğur hayat veriyor
Teşkilat dizisi Adem kimdir? Yavuz Bingöl yer aldığı dizi ve film yapımları
Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede nerelidir?
Kefaret Nil (Ege Kökenli) kimdir?
Diyetisyenlere ne kadar maaş verilir? 2021 Kamu ve özel kuruluşlarda diyetisyen maaşları
En güzel günaydın mesajları ve sözleri
PUBG mobile UC hilesi uygulaması var mı?
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri
Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı
Kefaret konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Arıza dizisine katılan Dilara Aksüyek kimdir? Füsun karakteri kimdir?
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefaret dizisinin Sinan Başkomiser'i Mert Fırat'ın hayat hikayesi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Arıza dizisinde Rasim karakterini Uygar Özçelik canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.