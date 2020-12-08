Teşkilat dizisi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Yeni gelen isimler kimlerdir?

Teşkilat Dizisi Oyuncuları Ve Karakterleri Kimlerdir? Yeni Gelen İsimler Kimlerdir?

Askerlikle ilgili bir dizi olacak olan Teşkilat dizisi Milli İstihbarat Teşkilatına bağlı olarak çalışmakta olan özel bir birliğin başından geçen hikayesini anlatacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında çok başarılı özel operasyonlara imza atan bu gizli teşkilatın neferleri ise kimse tarafından tanınmadığı gibi şehit olduklarında bile kimse onların neden şehit olduğunu bilmez; ancak vatan bu gizli kahramanlara minnettardır.

Teşkilat Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Asker dizilerinin ve romantik komedi tarzındaki dizilerin sevilen ismi olan Çağlar Ertuğrul, Dağ filmi serisinde ortaya koymuş olduğu başarıyla tanınmıştır. Afilli Aşk dizisinde de üstün başarıya imza atan Ertuğrul, Tekrardan Teşkilat dizisi için silah tutmaya başlayacaktır. Çağlar Ertuğrul aslen İzmirlidir. 5 Kasım 1987 tarihinde Karşıyaka’da doğan yakışıklı oyuncu Teşkilat dizisinde oynadığı zaman 33 yaşındadır. Eğitim hayatını Koç Üniversitesi Makine Mühendisliğinde alan Ertuğrul,’taki videolarında yakışıklılığından ve insanları güldüren isim pek çok kişi tarafından tepki aldıktan sonra oyunculuk hayatına atılmaya karar vermiştir. Akademi 35.5’a başvuran oyuncu eğitimini aldıktan sonra Dağ filminde rol almaya başlayarak ünlü olma yolunda ilk adımını atmıştır. Bana Masal Anlatma, Medcezir ve Benim İçin Üzülme ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde de başarısını devam ettiren Çağlar Ertuğrul bu başarısını sinema filmlerinde de göstermiş ve Yanımda Kal ve Ailecek Şaşkınız filmlerinden de başarıyı yakalamıştır. Çağlar Ertuğrul sevgilisi Kayla Manukyan’dir. Çağlar Ertuğrul 1,87 metre boyunda ve 81 kilo ağırlığındadır.