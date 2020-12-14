Teşkilat dizisi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Yeni gelen isimler kimlerdir?

Teşkilat Dizisi Oyuncuları Ve Karakterleri Kimlerdir? Yeni Gelen İsimler Kimlerdir?

Tims&B yapım tarafından yapımı hazırlanan Teşkilat dizisinin yönetmeni Yağız Alp Akaydın’dır. TRT 1 ekranlarında yer alan Tövbeler Olsun dizisinin yerine gelecek olan Teşkilat dizisi reytingleri düşük olan dizinin yerini alacaktır. Teşkilat dizisinin pazar akşamları ekranlara gelmesi beklenmektedir. Pazar akşamları reyting rekorları kıran Savaşçı dizisi şuanda yayında olmadığı için Teşkilat dizisi onun yerine gelecektir.

Askerlikle ilgili bir dizi olacak olan Teşkilat dizisi Milli İstihbarat Teşkilatına bağlı olarak çalışmakta olan özel bir birliğin başından geçen hikayesini anlatacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında çok başarılı özel operasyonlara imza atan bu gizli teşkilatın neferleri ise kimse tarafından tanınmadığı gibi şehit olduklarında bile kimse onların neden şehit olduğunu bilmez; ancak vatan bu gizli kahramanlara minnettardır.

Teşkilat Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Asker dizilerinin ve romantik komedi tarzındaki dizilerin sevilen ismi olan Çağlar Ertuğrul, Dağ filmi serisinde ortaya koymuş olduğu başarıyla tanınmıştır. Afilli Aşk dizisinde de üstün başarıya imza atan Ertuğrul, Tekrardan Teşkilat dizisi için silah tutmaya başlayacaktır. Çağlar Ertuğrul aslen İzmirlidir. 5 Kasım 1987 tarihinde Karşıyaka’da doğan yakışıklı oyuncu Teşkilat dizisinde oynadığı zaman 33 yaşındadır. Eğitim hayatını Koç Üniversitesi Makine Mühendisliğinde alan Ertuğrul,’taki videolarında yakışıklılığından ve insanları güldüren isim pek çok kişi tarafından tepki aldıktan sonra oyunculuk hayatına atılmaya karar vermiştir. Akademi 35.5’a başvuran oyuncu eğitimini aldıktan sonra Dağ filminde rol almaya başlayarak ünlü olma yolunda ilk adımını atmıştır. Bana Masal Anlatma, Medcezir ve Benim İçin Üzülme ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde de başarısını devam ettiren Çağlar Ertuğrul bu başarısını sinema filmlerinde de göstermiş ve Yanımda Kal ve Ailecek Şaşkınız filmlerinden de başarıyı yakalamıştır. Çağlar Ertuğrul sevgilisi Kayla Manukyan’dir. Çağlar Ertuğrul 1,87 metre boyunda ve 81 kilo ağırlığındadır.

Teşkilat ismine sahip Youtube platformunda AND film tarafından çekilen ve çok beğenilen dizinin izleyicilerin istihbarat konulu dizilere ilgisinin ne kadar yoğun olduğu görülmüştür. Geçtiğimiz günlerde maske takmadığı için ceza yiyen fakat cezadan kurtulmak için ‘ Bana teşkilatın numarasını gönderin’ diyen Cihan Aksu, Tİms&B yapımın dikkatini çekmiştir. Yapım şirketi Teşkilat adından bir dizi çekmeye karar vermiştir. Bundan dolayı Teşkilat dizisinde yer alması bekleniyor.