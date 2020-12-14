İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Teşkilat dizisi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Yeni gelen isimler kimlerdir?

Asker dizisi izleyicilerine TRT 1 kanalından sevindirici bir haber gelmiştir. TRT 1 ekranlarında başlayacak olan yeni dizinin adının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Teşkilat dizisinin kadrosunda kimler var?

14 Aralık 2020 Pazartesi 22:21
Teşkilat dizisi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Yeni gelen isimler kimlerdir?
Takip Et:

Teşkilat Dizisi Oyuncuları Ve Karakterleri Kimlerdir? Yeni Gelen İsimler Kimlerdir?

Tims&B yapım tarafından yapımı hazırlanan Teşkilat dizisinin yönetmeni Yağız Alp Akaydın’dır. TRT 1 ekranlarında yer alan Tövbeler Olsun dizisinin yerine gelecek olan Teşkilat dizisi reytingleri düşük olan dizinin yerini alacaktır. Teşkilat dizisinin pazar akşamları ekranlara gelmesi beklenmektedir. Pazar akşamları reyting rekorları kıran Savaşçı dizisi şuanda yayında olmadığı için Teşkilat dizisi onun yerine gelecektir.

Askerlikle ilgili bir dizi olacak olan Teşkilat dizisi Milli İstihbarat Teşkilatına bağlı olarak çalışmakta olan özel bir birliğin başından geçen hikayesini anlatacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında çok başarılı özel operasyonlara imza atan bu gizli teşkilatın neferleri ise kimse tarafından tanınmadığı gibi şehit olduklarında bile kimse onların neden şehit olduğunu bilmez; ancak vatan bu gizli kahramanlara minnettardır.

Teşkilat Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Asker dizilerinin ve romantik komedi tarzındaki dizilerin sevilen ismi olan Çağlar Ertuğrul, Dağ filmi serisinde ortaya koymuş olduğu başarıyla tanınmıştır. Afilli Aşk dizisinde de üstün başarıya imza atan Ertuğrul, Tekrardan Teşkilat dizisi için silah tutmaya başlayacaktır. Çağlar Ertuğrul aslen İzmirlidir. 5 Kasım 1987 tarihinde Karşıyaka’da doğan yakışıklı oyuncu Teşkilat dizisinde oynadığı zaman 33 yaşındadır.  Eğitim hayatını Koç Üniversitesi Makine Mühendisliğinde alan Ertuğrul, Youtube’taki videolarında yakışıklılığından ve insanları güldüren isim pek çok kişi tarafından tepki aldıktan sonra oyunculuk hayatına atılmaya karar vermiştir.  Akademi 35.5’a başvuran oyuncu eğitimini aldıktan sonra Dağ filminde rol almaya başlayarak ünlü olma yolunda ilk adımını atmıştır.  Bana Masal Anlatma, Medcezir ve Benim İçin Üzülme ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde de başarısını devam ettiren Çağlar Ertuğrul bu başarısını sinema filmlerinde de göstermiş ve Yanımda Kal ve Ailecek Şaşkınız filmlerinden de başarıyı yakalamıştır. Çağlar Ertuğrul sevgilisi Kayla Manukyan’dir. Çağlar Ertuğrul 1,87 metre boyunda ve 81 kilo ağırlığındadır.

Teşkilat ismine sahip Youtube platformunda AND film tarafından çekilen ve çok beğenilen dizinin izleyicilerin istihbarat konulu dizilere ilgisinin ne kadar yoğun olduğu görülmüştür. Geçtiğimiz günlerde maske takmadığı için ceza yiyen fakat cezadan kurtulmak için ‘ Bana teşkilatın numarasını gönderin’ diyen Cihan Aksu, Tİms&B yapımın dikkatini çekmiştir.  Yapım şirketi Teşkilat adından bir dizi çekmeye karar vermiştir. Bundan dolayı Teşkilat dizisinde yer alması bekleniyor.



Son Güncelleme: 14.12.2020 22:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YouTubeDiziMitAskerTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Yeni gelen isimler kimlerdir?
CAATSA 12 yaptırım maddeleri nelerdir? Türkiye'ye S-400 CAATSA yaptırımları neler? CAATSA 12 madde ve CAATSA yaptırımları
14.Hafta hamilelik döneminde bebeklerdeki değişimler nelerdir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2020 Faturalı hat kredi nasıl alınır?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yaşı ve oynadığı diziler
Esnafa 1000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Esnafa bin Tl hibe kimlere, hangi esnaflara yapılacak?
Hangi okul öncesi ve kreşler açılıyor?
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Esnaf kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği başvuruları ve ödemeleri ne zaman başlayacak?
Günlük Burç Yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba
Carrefour market 6 -14 Nisan 2020 indirimleri
Siyam ikizleri üniversiteden kaç puan aldı? Aynı üniversitede okuyabilecekler mi?
Gelinim Mutfakta Nihan ve kaynanası Nurcan kimdir?
Vadeli hesaba en çok faiz veren bankalar ve 2020 faiz oranları
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kaç sezon sürecek?
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
Esnafa yapılacak kira yardımı ve diğer destekler neler? 750 TL kira yardım desteği nasıl alınacak, kimlere ödenecek?
Haşhaşiler kimdir, gerçek tarihteki yerleri nedir? Haşhaşi lideri Hasan Sabbah kimdir?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 14 Aralık 2020 Pazartesi
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.