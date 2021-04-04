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Teşkilat dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Nisan 4 Pazar günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Teşkilat dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 20:15
Teşkilat dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
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Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu

Dizide yer alacak oyuncuların listesinin açıklanmasıyla dizi dikkatleri üzerine çekmiş bulunmakta. Birçok ünlü ismin yer aldığı proje şimdiden sabırsızlıkla beklenmekte. İşte o ünlü isimler: 

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Pervin Ünalp, Bora Karakul, Volkan Polat Yiğit, Erdem Alpyürük, Hilal Anay, Atılay Uluışık, Mert Karabulut, Feray Darıcı, Yavuz Bingöl ve Ahmet Uğur Say.

 

Teşkilat dizi konusu

Dizide anlatılacak olan yedi vatan sevdalısı, kendi hayatlarından vazgeçip kalabalığın içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul etmektedir. Bu zorlu görev içerisinde kelimenin tam anlamıyla yer altına inen bu vatan sevdalıları mücadele ve fedakârlıklarıyla izleyicinin karşısına geçeceklerdir.

 

Dizinin yayın günü ve saati

Konusu olarak milli istihbaratın işleneceği dizi 7 Mart Pazar günü saat 20.00’da izleyiciyle buluşacaktır.

 

Tanıtım fragmanı




Son Güncelleme: 04.04.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Deniz Baysal Yurtçuçağlar ErtuğrulTeşkilat
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