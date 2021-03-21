İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? haberine dair en sıcak ayrıntılar 21.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 19:06
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?
Takip Et:

Trt1'in yeni dizisi Teşkilat merakla bekleniyor. 7 Mart Pazar 20.00'da ekrana gelecek olan yeni dizi tanıtımı yayınlandığı andan itibaren ilgi odağı oldu.

Çekimleri Ankara'da gerçekleşiyor. MİT konusunda ve prodüksiyon anlamında ilk kez bu kadar kapsamlı bir dizi çekiliyor. Müthiş oyuncu kadrosuyla çekilen dizi şimdiden seyircisini oluşturdu. Seyirci 7 Mart Pazar günü sabırsızlıkla bekleniyor. Dizi çekimlerinde son teknololjik araçlar kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Tanıtım filmden yer alan görüntülerde İHA/SİHA yer alıyordu. Bu donanıma sahip dizinin uzun soluklu olması izleyici tarafından bekleniyor.

Ankara konumu nedeniyle çok fazla dizi ve film çekimlerine ev sahipliği yapmıyordu. Teşkilat dizisiyle birlikte Ankara tekrardan öne çıkacak. Şehri ön plana çıkaran ve akılda kalmasını sağlayan etkenlerden biri de bu tarz dizi tanıtımları oluyor. Yayınlanan her tanıtım filmini izleyici intenetten tekrar izliyor. 



Son Güncelleme: 21.03.2021 19:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnkaraTeşkilatTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Masum 365. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Masum 365. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ronabar oynadığı diziler
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ronabar oynadığı diziler
Netflix Türkiye Nisan 2021'de yayınlanacak dizi ve filmler
Netflix Türkiye Nisan 2021'de yayınlanacak dizi ve filmler

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?
Menajerimi Ara yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Peugeot SUV 5008 kampanyası fiyat listesi 2021
Bein sport Connect Beşiktaş Fenerbahçe maçı tek maç nasıl alınır? Bein Connect BJK FB derbi maçı tek maç paketi
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
21 Mart 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? 21 Mart 2021 Pazar Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Beşiktaş-Fenerbahçe ceza sınırında olan ve sakat olan futbolcular - BJK FB derbi maçı sakatlık durumları
Akıncı dizisinde Nergis karakterine Büşra Develi hayat veriyor
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
Altın ne kadar oldu? 21 Mart 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 21 Mart 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
2021 Mart ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Bjk Fener derbi maçı yabancı kanalları
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın'ın hayatı!
Emanet reyting sonuçları nasıl? Kanal 7 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2021
Arnavutluk asgari ücret ne kadar? 2021 Arnavutluk yaşam şartları nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.