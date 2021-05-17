Son dönemlerde Türkiye ekranlarının en çok konuşulan dizileri arasına girmeyi başarandizisi, her pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Teşkilat dizisi tüm heyecanıyla devam ederken yaz sezonunun yaklaşması ile birlikte vatandaşlarımız Teşkilat dizisi ne zamanyapacak sorusunun yanıtlarını aramaya başladı. Teşkilat dizisi son yapılan açıklamalara göre 14. bölümde sezon finali yapacak. Dizinin çekimleri Ankara’da devam ediliyor.

TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Teşkilat dizisinin sezon final tarihi belli oldu. Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak sorusunun yanıtı belli oldu. Teşkilat dizisi son dönemlerin en çok reyting alan dizileri arasında yer alıyor.