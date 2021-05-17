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Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Teşkilat dizisinin sezon final tarihi belli oldu. Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak sorusunun yanıtı belli oldu.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:03
Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak?
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Son dönemlerde Türkiye ekranlarının en çok konuşulan dizileri arasına girmeyi başaran teşkilat dizisi, her pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Teşkilat dizisi tüm heyecanıyla devam ederken yaz sezonunun yaklaşması ile birlikte vatandaşlarımız Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak sorusunun yanıtlarını aramaya başladı. Teşkilat dizisi son yapılan açıklamalara göre 14. bölümde sezon finali yapacak. Dizinin çekimleri Ankara’da devam ediliyor.

TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Teşkilat dizisinin sezon final tarihi belli oldu. Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak sorusunun yanıtı belli oldu. Teşkilat dizisi son dönemlerin en çok reyting alan dizileri arasında yer alıyor.


Son Güncelleme: 17.05.2021 13:03
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatSezon Finali
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