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Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Dizi final tarihi açıklandı

TRT 1 ekranların her pazar 20.00’de akran karşına çıkan Teşkilat dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor. MİT’in kapılarını ilk defa bir dizi için açtığı, yayınladığı ilk günden izlenme rekorları kıran Teşkilat dizisi ekranlara kısa süre ara verecek. Dizinin ne zaman sezon finali vereceği, ekranlara dönüş tarihi ve son bölümde yaşanan olayların detayları haberimizde.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:13
Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Dizi final tarihi açıklandı
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Teşkilat dizisi son bölümde neler yaşandı

Son bölümde Fadi girmeye hazırlandığı seçimlerde tehdit olarak gördüğü Kasım’ı ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Kendini Fadi’ye kanıtlamak isteyen Leyal ondan habersiz plan yapar ve Ceren’e Kasım’ı bulması için emir verir. Ekip ise Fadi’ye ulaşabilmek için yeni bir plan yapmaya hazırlanıyordur. Fadi’nin oğlu olduğunu öğrenen ekip Kasım’ın verdiği bilgiler sayesinde Paris’e gitmeye hazırlanır.  Gürcan’ın ilk defa sahada görev yaptığı bölümde dizi hem güldüren hem de heyecan uyandıran sahneleri ile izleyiciden tam not almayı başardı.


Son Güncelleme: 17.05.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatSezon FinaliTRT1
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