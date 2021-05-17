Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Dizi final tarihi açıklandı

Teşkilat dizisi son bölümde neler yaşandı

Son bölümde Fadi girmeye hazırlandığı seçimlerde tehdit olarak gördüğü Kasım’ı ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Kendini Fadi’ye kanıtlamak isteyen Leyal ondan habersiz plan yapar ve Ceren’e Kasım’ı bulması için emir verir. Ekip ise Fadi’ye ulaşabilmek için yeni bir plan yapmaya hazırlanıyordur. Fadi’nin oğlu olduğunu öğrenen ekip Kasım’ın verdiği bilgiler sayesinde Paris’e gitmeye hazırlanır. Gürcan’ın ilk defa sahada görev yaptığı bölümde dizi hem güldüren hem de heyecan uyandıran sahneleri ile izleyiciden tam not almayı başardı.