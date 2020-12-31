Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? TRT yeni dizisi için tarih bekleniyor!

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı TRT 1 ekranları için hazırlanan Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatını konu alan, casusluk ve aksiyon dizisi olacak. Ancak dizinin konusu hakkında net bir açıklama yapılmadı.

Dizinin okuma provalarının ardından önceki günlerde çekimlere başlandı. Teşkilat dizisinin çekimleri Ankara’da yapılmaktadır. 17 Aralık günü sette çekilen yangın sahnesinden sonra söndürüldüğü zannedilen yangının gece alevlenmesinden sonra sette yangın çıktı. Set ekibinden kimse yangın esnasında orada bulunmuyordu. Bu sebeple yaralanma gibi bir durum meydana gelmedi. Yaşanılan bu talihsizlik sonucunda çekimlere ara verilmeden devam etti. Dizi 2021 yılının Ocak ayına kadar yetiştirilmeye çalışılıyor. Fragmanı yayınlanmaması ve TRT tarafından dizinin yayınlanacağı tarihe yönelik bir açıklama yapılmamasına rağmen dizinin Ocak ayına kadar yetiştirilerek ekranlarla buluşması bekleniliyor.

Teşkilat dizisinin kadrosunda kimler var?

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizide, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Altay Uluışık, Enes Nalbant, Mesut Akusta ve Ezgi Şenler gibi önemli ve başarılı oyuncular yer almaktadır.

