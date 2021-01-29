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Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Teşkilat dizisi kanalı ve konusu

Trt 1 yeni yapımlarına Teşkilat isimli dizi ile devam ediyor. Teşkilat dizisi seyircilerle buluşmaya gün sayıyor. Peki Teşkilat dizisinde hangi oyuncular yer alıyor? İşte detaylar...

29 Ocak 2021 Cuma 21:00
Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Teşkilat dizisi kanalı ve konusu
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Trt 1 yeni yıl ile birlikte yeni sezonda da yeni yapımlarla seyircilerin karışısında olmaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu gibi dizilerle seyircilerin dikkatini çekmeyi başaran yapımlara imzan atan Trt 1, yeni yapımlarına Teşkilat isimli dizi ile devam ediyor. Teşkilat dizisi seyircilerle buluşmaya gün sayıyor. Peki Teşkilat dizisinde hangi oyuncular yer alıyor? İşte detaylar...

3 bölüm çekimi yapılan dizinin çekim yeri Ankara oldu. Dizinin başrolleri pyuncuları ise Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal. Daha önce de birlikte yapımlarda oyunculuk yapan ikili, Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizide beraber rol almışlardı. İkilinin başarılı oyunculukları beğenilmişti. Şimdi de Teşkilat dizisinde beraber rol arakdaşı olacaklar.Söz dizisi Yarbay Erdem rolünü canlandıran Nihat Altınkaya da kadroda yer alan isimlerden. 



Son Güncelleme: 29.01.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatDiziTrt 1
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