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Teşkilat dizisi Mete kimdir? Mesut Akusta yer aldığı dizi ve film yapımları

Teşkilat dizisi Mete kimdir? Mesut Akusta yer aldığı dizi ve film yapımları haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 21.03.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 20:10
Teşkilat dizisi Mete kimdir? Mesut Akusta yer aldığı dizi ve film yapımları
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Mesut Akusta kim?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 Konya doğumludur. Babası vefat ettikten sonra ailesi ile Ankara’ya taşınmıştır. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Ankara’da almıştır. Lise eğitiminden sonra Edebiyat ve Sanat Fakültesi’ni kazanarak orada eğitim almıştır. Ankara’da çocuk oyunları ile tiyatroya başlamıştır. 1992 senesinde Hadi Çaman Yedi Tepe oyuncularına katılmıştır. 1997 senesinde senaristliğini Nezihe Araz’ın yaptığı Cahide isimli oyunda rol almıştır. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular, Şerefe Yirminci Yüzyıl isimli müzakerelerde de yer almıştır.

Sinema hayatına, Yanlış Saksının Çiçeği isimli film ile başlamış olan oyuncu, Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Çimen isimli filmlerin ardından 11 Ekim 2019’da vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize isimli filmde rol almıştır. Mesut Akusta, 2016 senesinden bere Şafak Özbirle evli. Aynı zamanda bu evliliğinden bir çocuğu bulunuyor.

Mesut Akusta’nın rol aldığı dizi ve filmler

2021: Teşkilat - Mete

2020: Babil - Süleyman

2019: 7. Koğuştaki Mucize - Yusuf

2019: Yüzleşme - Battal Torosoğlu

2018: Börü - İrfan Aladağ

2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Ekrem Yıldıran

2017: Ölene Kadar - Tekin Zerdan"

2017: Yıldızlar Şahidim - Fikret

2016: Köroğlu - Bolu Beyi

2015: Kanlı Postal - Komutan Esat

2013: Karagül- Kendal Şamverdi

2011: Ay Tutulması- Şevket

2009: Ezel

2009: Umut- Turan Bey

2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık

2008: İpsiz Recep- Şerif

2007: Sessiz Fırtına

2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur

2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay

2003: Kurşun Yarası- Rıza

2001: Benimle Evlenir Misin?

2001: Güz Gülleri

1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist

1998: Affet Bizi Hocam

1998: Deli Yürek- Burhan

1993: Son Söz Sevginin



Son Güncelleme: 21.03.2021 20:10
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KimMesut AkustaMeteDiziTeşkilat
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