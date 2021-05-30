İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut yer aldığı dizi ve film yapımları

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut yer aldığı dizi ve film yapımları başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 30-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:07
Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat’da Kemal karakterine hayat veren ismin kim olduğu merak edilmektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ele alındığı dizide Kemal karakterine gerçek yaşamda Mert Karabulut isimli oyuncu hayat vermektedir.

Teşkilat dizisi Kemal kimdir?

Kemal, Zehra’nın eski eşi ve Yağmur’un babasıdır. Şirket yöneticisi olan Kemal ile MİT çalışanı olan Zehra’nın işlerinin yoğun olması sebebi ile evlilikleri kötü gitmiş ve boşanmışlardır. Kemal, Zehra'nın istihbarat çalışanı olduğunu bilmemektedir.

 

Mert Karabulut kimdir?

1982 yılının 25 Ekim günü Ankara’da dünyaya gelen Mert Karabulut Ankara Üniversitesi’nde Matematik bölümünü bitirmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi gören oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi Arka Sokaklar olan Karabulut sonrasında Kardeşim İçin, Çırağan Baskını, Vuslat, Bir Zamanlar Osmanlı ve Payitaht Abdülhamit yapımlarında rol almıştı.


Son Güncelleme: 30.05.2021 20:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KemalTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sensiz Olmaz 12. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 12. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 435.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Masum 435.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut yer aldığı dizi ve film yapımları
Teşkilat dizisi Pınar karakteri kimdir? Ezgi Şenler'in hayatı ve yer aldığı diziler
ATV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Teşkilat dizisine katılan Nihat Altınkaya kimdir? Hulki karakteri kimdir?
Kefaret dizisinde Remzi karakterine Mustafa Uzunyılmaz hayat veriyor
Teşkilat dizisinde Adem karakterine Yavuz Bingöl hayat veriyor
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var? TV 30 Mayıs 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin hayatı!
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Emanet dizisi Zuhal karakterini kim canlandırıyor? Hilal Yıldız biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Çiftçilere tarım kredisi veren bankalar ve kredi şartları
MEB onaylı bilgisayar sertifikası nereden, nasıl alınır? Hangi kurumlardan alınabilir?
Bekçi alımı yapılacak mı? Yeni bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 Bekçi alım şartları ne olacak?
Fox TV Kefaret konusu ve dizi oyuncuları
Kefaret dizisindeki Meltem karakteri Kimdir? Özge Özacar dizideki rolü ve hayatı
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Bizim Aile filmi ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi konusu ve oyuncuları
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.