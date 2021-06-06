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Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut kimdir, nereli yaşı kaç?

Sıcak gündemde yer tutan Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut kimdir, nereli yaşı kaç? ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 6 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 20:15
Teşkilat dizisi Kemal kimdir? Mert Karabulut kimdir, nereli yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat’da Kemal karakterine hayat veren ismin kim olduğu merak edilmektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ele alındığı dizide Kemal karakterine gerçek yaşamda Mert Karabulut isimli oyuncu hayat vermektedir.

Teşkilat dizisi Kemal kimdir?

Kemal, Zehra’nın eski eşi ve Yağmur’un babasıdır. Şirket yöneticisi olan Kemal ile MİT çalışanı olan Zehra’nın işlerinin yoğun olması sebebi ile evlilikleri kötü gitmiş ve boşanmışlardır. Kemal, Zehra'nın istihbarat çalışanı olduğunu bilmemektedir.

 

Mert Karabulut kimdir?

1982 yılının 25 Ekim günü Ankara’da dünyaya gelen Mert Karabulut Ankara Üniversitesi’nde Matematik bölümünü bitirmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi gören oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi Arka Sokaklar olan Karabulut sonrasında Kardeşim İçin, Çırağan Baskını, Vuslat, Bir Zamanlar Osmanlı ve Payitaht Abdülhamit yapımlarında rol almıştı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
KemalTeşkilat
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