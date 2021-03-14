İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...

Teşkilat dizisi Kemal karakteri kimdir? Mert Karabulut hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Teşkilat'ın merak edilen oyuncularından birisi de Kemal karakterine hayat veren Mert Karabulut'tur. Karabulut'un rol aldığı ilk yapım Arka Sokaklar dizisidir.

14 Mart 2021 Pazar 20:17
Teşkilat dizisi Kemal karakteri kimdir? Mert Karabulut hakkında bilgiler
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat’da Kemal karakterine hayat veren ismin kim olduğu merak edilmektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ele alındığı dizide Kemal karakterine gerçek yaşamda Mert Karabulut isimli oyuncu hayat vermektedir.

Teşkilat dizisi Kemal kimdir?

Kemal, Zehra’nın eski eşi ve Yağmur’un babasıdır. Şirket yöneticisi olan Kemal ile MİT çalışanı olan Zehra’nın işlerinin yoğun olması sebebi ile evlilikleri kötü gitmiş ve boşanmışlardır. Kemal, Zehra'nın istihbarat çalışanı olduğunu bilmemektedir.

 

Mert Karabulut kimdir?

1982 yılının 25 Ekim günü Ankara’da dünyaya gelen Mert Karabulut Ankara Üniversitesi’nde Matematik bölümünü bitirmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi gören oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi Arka Sokaklar olan Karabulut sonrasında Kardeşim İçin, Çırağan Baskını, Vuslat, Bir Zamanlar Osmanlı ve Payitaht Abdülhamit yapımlarında rol almıştı.



Son Güncelleme: 14.03.2021 20:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KemalTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
Survivor Çağrı bu akşam neden yok, sağlık sorunu ne? Çağrı ne zaman yarışmaya başlayacak?
Survivor Çağrı bu akşam neden yok, sağlık sorunu ne? Çağrı ne zaman yarışmaya başlayacak?
Emanet dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Kanal 7 Emanet neden yok, yeni bölümler ne zaman?
Emanet dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Kanal 7 Emanet neden yok, yeni bölümler ne zaman?
Teşkilat dizisi gerçek mi? Teşkilat dizisinde anlatılan olaylar kurgu mu?
Teşkilat dizisi gerçek mi? Teşkilat dizisinde anlatılan olaylar kurgu mu?

Popüler Haberler

Beşiktaş ceza sınırında olan oyuncular kimler? Fenerbahçe derbi maçı öncesi Bjk sarı kart ceza sınırındaki oyuncular
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Canlı izle Fenerbahçe – Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB GB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı radyodan canlı dinle - FB GB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
Fenerbahçe Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - FB GB Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
Survivor Çağrı bu akşam neden yok, sağlık sorunu ne? Çağrı ne zaman yarışmaya başlayacak?
Arıza dizisindeki Balaban karakteri kimdir?
Teşkilat dizisi Kemal karakteri kimdir? Mert Karabulut hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisindeki Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Kim Milyoner Olmak İster whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Genç girişimci kredisi ne kadardır ve nasıl başvuru yapılır? 2021
Bim 14 Mart 2021 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Doya Doya Moda Birben sevgilisi kim, kiminle evleniyor?
Bim Dijitsu Hava Temizleyici HT100 satış fiyatı ve özellikleri
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisi Rasim’i kim canlandırıyor? Uygar Özçelik'in biyografisi
Kefaret dizisinde Remzi karakterini Mustafa Uzunyılmaz canlandırıyor
Arıza yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arıza yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Emanet dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Kanal 7 Emanet neden yok, yeni bölümler ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.