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Teşkilat dizisi kaç bölüm sürecek, final tarihi ne zaman?

Aylarca çalışılan ilk bölümün ardından izleyiciler tarafından büyük ilgi gören Teşkilat dizisinin ne kadar süre yayında kalacağı merak edildi. Reytinglerde kıyasa rekabete katılan dizinin final yapacağı zaman sorulmaya başlandı. İşte diziye dair merak edilen ayrıntılar...

12 Mart 2021 Cuma 14:57
Teşkilat dizisi kaç bölüm sürecek, final tarihi ne zaman?
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Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu ve bir çok ünlü oyuncuyu bünyesinde barındıran Teşkilat dizisinin birinci bölüm çekimleri iki haftayı aştı. Hikayenin de etki yaratabilmesi için risk almayan senaristler aylarca süren çalışmanın ardından ilk böümden istediğini elde ett. Peki Teşkilat dizisinde reytimgler nasıl ilerleyecek? Teşkilat dizisi kaç bölüm olacak ve ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Teşkilat dizisi ne zaman final yapacak?

Teşkilat dizisi her hafta iki saatlik bölümleri ile ekranlarda yer alacak. İlk bölümün ardından gelen bölümler ise ilk bölüm kadar profesyonel olmayacak. Teşkilat dizis şimdiden izleyicinin dikkatini çekmiş durumda. Öyleki Trt 1 Arıza ve Savaşçı dizilerinin olduğu gine Teşkilat dizisini koyarak büyük bir rekabet ortamı yarattı...

Savaşçı 5 sezon boyunca pazar akşamlarının lideri konumunda bulundu ancak şimdi beklenmedik rakipleri olan Arıza ve Teşkilat dizileri var.

Teşkilat dizisinin bölüm sayısı olarak 13 bölüm şeklinde mayıs ayı sonuna kadar planlandı. Eğer ilk bölümdeki planlar gibi ilerlerse her şey dizi 13. bölümü ile 30 mayıs 2021 pazar akşamı sezon finali yapacak.

Teşkilat kaç sezon sürecek?

Büyük uğraşlar sonucu hazırlanan Teşkilat dizisi elbette bir sezon olarak planlanmadı. Özellikle bir istihbarat dizisi için etkili senaryo sıkıntısı oluşturulmaz bu sebeple de iyi hazırlanmış bir hikayede Teşkilat dizisinin senayosunun bitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu sebeple Teşkilat dizisinin ikinci sezonda dahi başarı elde edeceğini özellikle devletin kalanında olması durumunda da direk hükümetin de müdahale ederek destek vereceğini ve uzun seneler izlnemese dahi Trt 1 ekranlarında yayınlancağını düşünüyorum. Böyle büyük ve başarılı bir proje için ilk haftalardan sonuç belirlemek doğru olmaz.



Son Güncelleme: 12.03.2021 14:57
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TeşkilatDizi
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