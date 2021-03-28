İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

Teşkilat dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?

Teşkilat dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi? haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 28-03-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 22:15
Teşkilat dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Takip Et:

7 Mart Pazar yayın hayatına giren  dizi profesyonel bir oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.  Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Pervin Ünalp, Bora Karakul, Volkan Polat Yiğit, Erdem Alpyürük, Hilal Anay, Atılay Uluışık, Mert Karabulut, Feray Darıcı, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl gibi usta isimleri birbiriyle buluşturdu. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstleneceği dizide MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA gibi yeni teknolojilere yer vererek farkındalık sunmayı amaçlamaktadırlar.

Dizi başkent Ankara’ da çekilecek. İlk yayınlanan fragmanda Teşkilat ‘ta "Devlet sırrı namustur." sözleri dikkat çekti. Dizinin konusu isminden de anlaşılacağı gibi giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizin, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenerek olayların başlatılmasını ele almakta. Bu saldırıların ardından MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır. Dizinin içinde ülkemizde tarihe adına yazdırmış olan kahramanlara da yer verileceği tahmin ediliyor.

Teşkilat dizisi   reyting sonuçları 21Mart Pazar

Dizi yayınlanmadan önce reyting sonuçlarına bir şey diyemeyiz fakat Pazar günleri yayınlanan dizi totallerinden tahmin yürütebiliriz. Teşkilat dizisinin oldukça zorlu rakipleri de bulunuyor. Show TV ekranlarında Arıza dizisi, Fox TV ekranlarında kefaret dizisi, Star TV’de menajerimi ara ve ATV ekranlarında hercai gibi diziler teşkilat dizisinin en büyük rakipleri arasında yer alacak.

Yeni dizi teşkilat TRT 1’ de yayın hayatına son veren bir başka dizinin yerini alarak ekranlara gelecek. Bir bakıma teşkilat dizisinin bazı durumlarda reyting için hem avantajı hem de dezavantajı olabilir. Çünkü ATV de üç yıldır yayınlanmakta olan hercai dizisinin durumu kötü reytingleri sürekli düşmekte. Ayrıca Star TV’de yayınlanan menajerimi ara dizisinde son zamanlarda 3 ün üzerinde bir totale yükselememekte yani her an final bayrağını kaldırabilir. Ama bunların yanı sıra Show TV’de arıza dizisi ve FOX TV’de kefaret dizisinin belli bir izleyici kitlesine ulaşmış ve bu kitlede reyting durumlarını oldukça yüksek tutmakta. Bu nedenle yeni dizi teşkilatın biraz çaba göstermesi gerekiyor.

Teşkilat dizisi yayınlandığı her bölümde Reyting rekorları kırdı. Her bölümün reytingi ilk sıralardan inmedi.

21 Mart Pazar günü Reyting Sonuçları

  1. TESKILAT - TRT 1
  2. TESKILAT (OZET) - TRT 1
  3. SURVIVOR - TV8
  4. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
  5. SHOW ANA HABER
  6. KEFARET - FOX
  7. A.RIZA
  8. SURVIVOR OZET
  9. HAVA DURUMU - ATV
  10. KANAL D ANA HABER



Son Güncelleme: 28.03.2021 22:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMitülkücüTeşkilatTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu akşam hangi diziler var? 28 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 28 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
Yaralı Kalbim 51. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 51. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
İbo Show Hakan Mengüç kimdir, nereli? Hakan Mengüç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Hakan Mengüç kimdir, nereli? Hakan Mengüç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Fox TV Kefaret dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
28 Mart 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? hangi maç hangi kanalda? Tv'de canlı futbol yayınları
Kıbrıs Ada Kışı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Teşkilat dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Rüyada boğulmak ne demektir? Boğulmak rüyasının tabiri ve anlamı
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Gerçek adı ne? Ahmet Uğur Say oynadığı diziler
Devlet hastaneleri diş teli takar mı? 2021 Devlette diş teli tedavisi fiyatları
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
Kolay kredi nedir? En kolay kredi veren bankalar hangileridir? 2021
Maraşlı dizisindeki Nuran karakteri Kimdir? Nesrin Yılmaz dizideki rolü ve hayatı
Survivor 2021 11. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 23 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
Teşkilat Uzay kimdir? Serdar Yeğin dizileri ve yapımları
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Gerçek adı ne? Ezgi Şenler oynadığı diziler
Teşkilat dizisi Adem (Yavuz Bingöl) kimdir?
Teşkilat dizisi Mete karakteri kimdir? Mesut Akusta kimdir, nereli, kaç yaşında?
Teşkilat Yağmur kimdir, kim oynuyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.