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Teşkilat dizisi ikinci sezonunda 9 yeni oyuncu diziye dahil oluyor

Son dönemde ekranların en çok izlenen dizileri arasında girmeyi başaran Teşkilat dizisinin ikinci sezonu çok yakında yayınlanacak. Teşkilat dizisinin ikinci sezonunda 9 yeni oyuncu diziye dahil olacak. Teşkilat dizisi ikinci sezon oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşandı.

23 Eylül 2021 Perşembe 21:47
Teşkilat dizisi ikinci sezonunda 9 yeni oyuncu diziye dahil oluyor
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TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve son dönemlerde ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Teşkilat dizisi, ikinci sezon çekimlerini tamamladı. Teşkilat dizisinin ikinci sezonu çok yakında TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Teşkilat dizisinin ikinci sezonunda 9 yeni oyuncu diziye dahil olacak. Teşkilat dizisi ikinci sezon oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşandı.

Birinci sezonuyla TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran Teşkilat dizisi ikinci sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizide Türkiye’ye gönül vermiş olan teşkilat mensupları, farklı coğrafyalarda Türkiye’nin çıkarlarını korumak adına büyük bir fedakarlık öneği sergiliyor. İlk sezonunda diziye hayran kalanlar ikinci sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı.  Dizinin ikinci sezonunda yeni oyuncular diziye katılacak.

Teşkilat Dizisi Oyuncu Kadrosuna Kimler Dahil Oldu?

Yaptığımız araştırmalar neticesinde Teşkilat dizisinin ikinci sezonunda diziye katılan oyuncular belli oldu. Buna göre diziye Hilal Öztunca, Mehmet Ergenç, Ali Öner, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun, Nil Günal, Bülent Bilgiç, Mustafa Açılan ve Hakan Boyav gibi önemli oyuncuların katıldığını öğrendik. Bu oyunculara bakacak olursa Teşkilat dizisi ikinci sezona da bomba gibi bir hikayeyle geliyor.

Teşkilat Dizisi İkinci Sezon Ne Zaman?

Ekranların en çok sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisi ikinci sezonuyla çok yakında ekranlara gelecek. Dizinin ikinci sezon hazırlıkları neredeyse tamamlandı. İlk sezonunda büyük bir başarı yakalayarak reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinin ikinci sezonunda da reytingleri alt üst edeceği iddia ediliyor.

Teşkilat dizisi 26 Eylül Pazar akşamı ikinci sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Bu müjdeli haberden sonra dizinin hayranları 26 Eylül Pazar gününü büyük bir heyecanla beklemeye başladı.


Son Güncelleme: 23.09.2021 21:47
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Teşkilat
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