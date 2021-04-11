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Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya'nın yer aldığı diziler

Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya'nın yer aldığı diziler konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Teşkilat dizisi Hulki kimdir? konusuyla ilgili olarak 11 Nisan 2021 Pazar tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 20:06
Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya'nın yer aldığı diziler
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Mankenlik, foto modellik ve oyunculuk yapan Nihat Alptuğ Altınkaya, 28 Eylül 1979 doğumludur. Bir zamanlar profesyonel olarak sporculuk da yapmış olan Altınkaya, 2012 yılında çok konuşulmuş olan Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında birinci olmuştur.

Karabük doğumlu olan Altınkaya, Rizeli bir ailede ortanca çocuk olarak dünyaya gelmiştir. İlköğretim ile lise eğitimini Karabük’te alan oyuncunun annesi banka memuresi, babası da demir çelik işi ile ilgilenen serbest meslek çalışanıdır.

Oyuncu, okuduğu lise ile Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü’nde iki yıl profesyonel voleybol oynadı. 17 yaşındayken geçirdiği sakatlıktan dolayı voleybol hayatını sonlandıran Altınkaya, bu sakatlık sonrasında Ayvalık’ta güvenlik görevlisi olarak çalışmıştır.

Sonrasında İstanbul’a yerleşen oyuncu, Fenerbahçe Boks Kulübü’nde yer alarak, yolda yürüdüğü bir anda ajans çalışanı tarafından keşfedilmiştir. Keşfedilmesinden sonra ilk olarak modellik ile foto modellik yapmış, daha sonra da oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Yaşamını İstanbul’da sürdüren Altınkaya evli ve 2 kız çocuk babası.

Nihat Altınkaya’nın oynadığı diziler

2020 - Teşkilat (Hulki) (TV Dizisi)

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2017 – Söz (Yarbay Erdem) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Levent) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2013 – Karadayı (Sinan Koca) (TV Dizisi)

2010 – En Mutlu Olduğum Yer (Kemal) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Unutulmaz (Aras) (TV Dizisi)

2009 – Turquaze (Ediz) (Sinema Filmi)

2009 – Kahramanlar (Mete) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Üçgen (Tarık) (TV Filmi)

2009 – Yaprak Dökümü 4. Sezon (Levent Tuncel ) (TV Dizisi)

2008 – Dudaktan Kalbe (Umut Altuğ) (TV Dizisi)

2008 – Kırmızı Işık (TV Dizisi)

2007 – Menekşe ile Halil (Semih) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ajan) (TV Dizisi)

2006 – Binbir Gece (TV Dizisi)

Nihat Altınkaya’nın rol aldığı filmler

2010  - En Mutlu Olduğum Yer  - Kemal

2010  - Turquaze

2009  - Aşk Üçgeni




Son Güncelleme: 11.04.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
Nihat AltınkayaHulkiTeşkilat
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