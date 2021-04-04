İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya yer aldığı dizi ve film yapımları

Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya yer aldığı dizi ve film yapımları haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 4 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 20:06
Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Mankenlik, foto modellik ve oyunculuk yapan Nihat Alptuğ Altınkaya, 28 Eylül 1979 doğumludur. Bir zamanlar profesyonel olarak sporculuk da yapmış olan Altınkaya, 2012 yılında çok konuşulmuş olan Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında birinci olmuştur.

Karabük doğumlu olan Altınkaya, Rizeli bir ailede ortanca çocuk olarak dünyaya gelmiştir. İlköğretim ile lise eğitimini Karabük’te alan oyuncunun annesi banka memuresi, babası da demir çelik işi ile ilgilenen serbest meslek çalışanıdır.

Oyuncu, okuduğu lise ile Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü’nde iki yıl profesyonel voleybol oynadı. 17 yaşındayken geçirdiği sakatlıktan dolayı voleybol hayatını sonlandıran Altınkaya, bu sakatlık sonrasında Ayvalık’ta güvenlik görevlisi olarak çalışmıştır.

Sonrasında İstanbul’a yerleşen oyuncu, Fenerbahçe Boks Kulübü’nde yer alarak, yolda yürüdüğü bir anda ajans çalışanı tarafından keşfedilmiştir. Keşfedilmesinden sonra ilk olarak modellik ile foto modellik yapmış, daha sonra da oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Yaşamını İstanbul’da sürdüren Altınkaya evli ve 2 kız çocuk babası.

Nihat Altınkaya’nın oynadığı diziler

2020 - Teşkilat (Hulki) (TV Dizisi)

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2017 – Söz (Yarbay Erdem) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Levent) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2013 – Karadayı (Sinan Koca) (TV Dizisi)

2010 – En Mutlu Olduğum Yer (Kemal) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Unutulmaz (Aras) (TV Dizisi)

2009 – Turquaze (Ediz) (Sinema Filmi)

2009 – Kahramanlar (Mete) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Üçgen (Tarık) (TV Filmi)

2009 – Yaprak Dökümü 4. Sezon (Levent Tuncel ) (TV Dizisi)

2008 – Dudaktan Kalbe (Umut Altuğ) (TV Dizisi)

2008 – Kırmızı Işık (TV Dizisi)

2007 – Menekşe ile Halil (Semih) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ajan) (TV Dizisi)

2006 – Binbir Gece (TV Dizisi)

Nihat Altınkaya’nın rol aldığı filmler

2010  - En Mutlu Olduğum Yer  - Kemal

2010  - Turquaze

2009  - Aşk Üçgeni



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nihat AltınkayaHulkiTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?
SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Arıza dizisinde Seda karakterini Eda Şölenci canlandırıyor
Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya yer aldığı dizi ve film yapımları
Kefaret dizisi Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
Hercai dizisinde Dilşah karakterine Deniz Uğur hayat veriyor
Teşkilat dizisi Adem kimdir? Yavuz Bingöl yer aldığı dizi ve film yapımları
Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede nerelidir?
Kefaret Nil (Ege Kökenli) kimdir?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın yer aldığı diziler
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli nerelidir?
Yasak Elma 103. bölüm FOX TV canlı izle - 22 Mart 2021 Pazartesi tek parça Yasak Elma yeni son bölüm izle
Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler
TRT 1 canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seni Çok Bekledim dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sağlık Bakanı Koca 4 Nisan 2021 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 4 Nisan 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Kefaret dizisinin Sinan Başkomiser'i Mert Fırat'ın hayat hikayesi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman?
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.