İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya doğum tarihi

Haziran 13 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya doğum tarihi ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya doğum tarihi konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 13 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

13 Haziran 2021 Pazar 20:06
Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya doğum tarihi
Takip Et:

Mankenlik, foto modellik ve oyunculuk yapan Nihat Alptuğ Altınkaya, 28 Eylül 1979 doğumludur. Bir zamanlar profesyonel olarak sporculuk da yapmış olan Altınkaya, 2012 yılında çok konuşulmuş olan Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında birinci olmuştur.

Karabük doğumlu olan Altınkaya, Rizeli bir ailede ortanca çocuk olarak dünyaya gelmiştir. İlköğretim ile lise eğitimini Karabük’te alan oyuncunun annesi banka memuresi, babası da demir çelik işi ile ilgilenen serbest meslek çalışanıdır.

Oyuncu, okuduğu lise ile Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü’nde iki yıl profesyonel voleybol oynadı. 17 yaşındayken geçirdiği sakatlıktan dolayı voleybol hayatını sonlandıran Altınkaya, bu sakatlık sonrasında Ayvalık’ta güvenlik görevlisi olarak çalışmıştır.

Sonrasında İstanbul’a yerleşen oyuncu, Fenerbahçe Boks Kulübü’nde yer alarak, yolda yürüdüğü bir anda ajans çalışanı tarafından keşfedilmiştir. Keşfedilmesinden sonra ilk olarak modellik ile foto modellik yapmış, daha sonra da oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Yaşamını İstanbul’da sürdüren Altınkaya evli ve 2 kız çocuk babası.

Nihat Altınkaya’nın oynadığı diziler

2020 - Teşkilat (Hulki) (TV Dizisi)

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2017 – Söz (Yarbay Erdem) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Levent) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2013 – Karadayı (Sinan Koca) (TV Dizisi)

2010 – En Mutlu Olduğum Yer (Kemal) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Unutulmaz (Aras) (TV Dizisi)

2009 – Turquaze (Ediz) (Sinema Filmi)

2009 – Kahramanlar (Mete) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Üçgen (Tarık) (TV Filmi)

2009 – Yaprak Dökümü 4. Sezon (Levent Tuncel ) (TV Dizisi)

2008 – Dudaktan Kalbe (Umut Altuğ) (TV Dizisi)

2008 – Kırmızı Işık (TV Dizisi)

2007 – Menekşe ile Halil (Semih) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ajan) (TV Dizisi)

2006 – Binbir Gece (TV Dizisi)

Nihat Altınkaya’nın rol aldığı filmler

2010  - En Mutlu Olduğum Yer  - Kemal

2010  - Turquaze

2009  - Aşk Üçgeni


Son Güncelleme: 13.06.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nihat AltınkayaHulkiTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Leman Davran kimdir?
Oyuncu Leman Davran kimdir?
Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel evli mi? Eylül Han Tezel'in hayatı ve biyografisi
Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel evli mi? Eylül Han Tezel'in hayatı ve biyografisi
İnan Bana Lisa McVey Olayı film konusu ve oyuncuları
İnan Bana Lisa McVey Olayı film konusu ve oyuncuları
Kara Deliklerin Gizemi film konusu ve oyuncuları
Kara Deliklerin Gizemi film konusu ve oyuncuları
Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi
Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi
Aybüke Pusat kimdir, nerede doğmuştur? Aybüke Pusat evli mi? Aybüke Pusat kaç yaşında?
Aybüke Pusat kimdir, nerede doğmuştur? Aybüke Pusat evli mi? Aybüke Pusat kaç yaşında?

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya doğum tarihi
Kefaret dizisi Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
Kenya asgari ücreti ne kadar?
Teşkilat dizisi Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bugün hangi maçlar var? 13 Haziran 2021 Pazar Hangi maç hangi kanalda?
Kefaret'e katılan Ege Kökenli kimdir? Nil karakteri kimdir?
Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2021 Makedonya yaşam şartları nasıl?
Kefaret Nil karakterini kim canlandırıyor? Ege Kökenli kimdir?
PTT 2021 Haziran Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kara Deliklerin Gizemi film konusu ve oyuncuları
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Onur Aziz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bu yıl karneler basılacak mı? Devamsızlıklar sayılacak mı? Bu yıl okullarda devamsızlıktan kalma var mı?
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizi çekim seti hangi ilde?
Menajerimi Ara dizisinin Emir'i Burak Tozkoparan'ın hayat hikayesi!
Kefaret dizisi Arzu kimdir? Mine Kılıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefaret hangi kitaptan uyarlama? Kefaret orijinali ne?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akşam namazı nasıl kılınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.