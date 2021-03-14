İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...

Teşkilat dizisi Hulki kim? Nihat Altınkaya kim, kaç yaşında?

Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan TRT 1’in yeni dizisi Teşkilat’ın kadrosunda her biri ayrı başarılı isimler yer alıyor. Bu isimlerden birisi de Hulki karakterini canlandıracak olan oyuncu ve manken Nihat Altınkaya. Nihat Altınkaya kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

14 Mart 2021 Pazar 20:13
Teşkilat dizisi Hulki kim? Nihat Altınkaya kim, kaç yaşında?
Takip Et:

Mankenlik, foto modellik ve oyunculuk yapan Nihat Alptuğ Altınkaya, 28 Eylül 1979 doğumludur. Bir zamanlar profesyonel olarak sporculuk da yapmış olan Altınkaya, 2012 yılında çok konuşulmuş olan Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında birinci olmuştur.

Karabük doğumlu olan Altınkaya, Rizeli bir ailede ortanca çocuk olarak dünyaya gelmiştir. İlköğretim ile lise eğitimini Karabük’te alan oyuncunun annesi banka memuresi, babası da demir çelik işi ile ilgilenen serbest meslek çalışanıdır.

Oyuncu, okuduğu lise ile Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü’nde iki yıl profesyonel voleybol oynadı. 17 yaşındayken geçirdiği sakatlıktan dolayı voleybol hayatını sonlandıran Altınkaya, bu sakatlık sonrasında Ayvalık’ta güvenlik görevlisi olarak çalışmıştır.

Sonrasında İstanbul’a yerleşen oyuncu, Fenerbahçe Boks Kulübü’nde yer alarak, yolda yürüdüğü bir anda ajans çalışanı tarafından keşfedilmiştir. Keşfedilmesinden sonra ilk olarak modellik ile foto modellik yapmış, daha sonra da oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Yaşamını İstanbul’da sürdüren Altınkaya evli ve 2 kız çocuk babası.

Nihat Altınkaya’nın oynadığı diziler

2020 - Teşkilat (Hulki) (TV Dizisi)

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2017 – Söz (Yarbay Erdem) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Levent) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2013 – Karadayı (Sinan Koca) (TV Dizisi)

2010 – En Mutlu Olduğum Yer (Kemal) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Unutulmaz (Aras) (TV Dizisi)

2009 – Turquaze (Ediz) (Sinema Filmi)

2009 – Kahramanlar (Mete) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Üçgen (Tarık) (TV Filmi)

2009 – Yaprak Dökümü 4. Sezon (Levent Tuncel ) (TV Dizisi)

2008 – Dudaktan Kalbe (Umut Altuğ) (TV Dizisi)

2008 – Kırmızı Işık (TV Dizisi)

2007 – Menekşe ile Halil (Semih) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ajan) (TV Dizisi)

2006 – Binbir Gece (TV Dizisi)

Nihat Altınkaya’nın rol aldığı filmler

2010  - En Mutlu Olduğum Yer  - Kemal

2010  - Turquaze

2009  - Aşk Üçgeni



Son Güncelleme: 14.03.2021 20:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TeşkilatHulkiNihat Altınkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
Survivor Çağrı bu akşam neden yok, sağlık sorunu ne? Çağrı ne zaman yarışmaya başlayacak?
Survivor Çağrı bu akşam neden yok, sağlık sorunu ne? Çağrı ne zaman yarışmaya başlayacak?
Teşkilat dizisi Kemal karakteri kimdir? Mert Karabulut hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Kemal karakteri kimdir? Mert Karabulut hakkında bilgiler
Emanet dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Kanal 7 Emanet neden yok, yeni bölümler ne zaman?
Emanet dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Kanal 7 Emanet neden yok, yeni bölümler ne zaman?

Popüler Haberler

Beşiktaş ceza sınırında olan oyuncular kimler? Fenerbahçe derbi maçı öncesi Bjk sarı kart ceza sınırındaki oyuncular
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Canlı izle Fenerbahçe – Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB GB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı radyodan canlı dinle - FB GB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
Fenerbahçe Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - FB GB Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
Survivor Çağrı bu akşam neden yok, sağlık sorunu ne? Çağrı ne zaman yarışmaya başlayacak?
Arıza dizisindeki Balaban karakteri kimdir?
Teşkilat dizisi Kemal karakteri kimdir? Mert Karabulut hakkında bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm var mı, yok mu, neden yayınlanmadı? 16 Mart 2021 Salı EDHO 186. bölüm fragmanı neden yok, yeni bölüm yayınlanmayacak mı?
Mucize Doktor dizisindeki Vuslat karakteri kimdir?
AGİ 2021 ne kadar, kaç lira? 13 Mart 2021 Cumartesi Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
Ptt kargo cumartesi teslimat yapıyor mu? 2021 PTT kargo cumartesi çalışma saatleri
Erken emekli olmak için gerekli şartlar nelerdir? 2021 erken emeklilik şartlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Survivor 47. bölüm izle - 14 Mart Pazar son bölüm TV8 Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Rasim’i kim canlandırıyor? Uygar Özçelik'in biyografisi
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Gerçek adı nedir? Kemal Balıbaş nereli, yaşı kaç?
Emanet dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Kanal 7 Emanet neden yok, yeni bölümler ne zaman?
Arıza Seda kimdir? Eda Dunisa Şölenci biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.