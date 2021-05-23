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Teşkilat dizisi Hakkı Dayı kimdir? Tuncer Salman yaşı ve oynadığı diziler

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Teşkilat dizisi Hakkı Dayı kimdir? Tuncer Salman yaşı ve oynadığı diziler haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 23 Mayıs 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 20:16
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı kimdir? Tuncer Salman yaşı ve oynadığı diziler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi aldığı reytinglerle ilk günden zirveye oturdu. Milli İstihbarat teşkilatında çalışmakta olan özel bir birliğin iş hayatında ve özel hayatında yaşadıklarını konu alan Teşkilat dizisinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem yarattı. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici öyküsüyle geniş kitlelere ulaşan dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yaparken senaryosu Ethem Özışık tarafından kaleme alınmıştır. Teşkilat’ın usta oyuncularından Tuncer Salman ise dizide Hakkı karakteriyle karşımıza çıkıyor. Hakkı, sezgileri güçlü olan ve aynı zamanda insan sarrafı bir karakter. İşte Hakkı karakterini canlandıran Tuncer Salman hakkında merak edilen detaylar…

Tuncer Salman

15 Mart 1965 tarihinde Uşak’ta dünyaya gelmiş olan Salman, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı bölümünü tamamladı. Bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı sonrasında 1993-2001 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalışmaya devam etti. 

1997 yılında Namık Agayev ile beraber “OL Tiyatrosu”‘nu kurdu. Kurulan tiyatronun ilk projesi ise “Hoş geldin Nazım” adlı oyun oldu. Sonrasında Richard Bach’ın aynı adlı kitabından uyarlanmış olan “Martı” adlı oyun sahnelendi.

2002 yılı itibarıyla Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Tiyatro aktörlüğünün yanında pek çok  televizyon dizisi ve sinema faaliyetleri de sürdürmektedir.

 

Yer aldığı yapımlar

 

Teşkilat: 2021

Kuşlarla Yolculuk: 2020

Şuursuz Aşk: 2019

Kördüğüm: 2016

Kurtlar Vadisi Pusu: 2014-2015

Dila Hanım: 2014

Osmanlı Tokadı: 2013

Kötü Yol: 2012

Bitmeyen Şarkı: 2010

Annem: 2007

Hokkabaz: 2006

Organize İşler: 2005

Saklambaç: 2005

Gelin: 2003

Vizontele Tuuba: 2003

Vaka-i Zaptiye: 2002

Beşik Kertmesi: 2002

Vizontele: 2001


Son Güncelleme: 23.05.2021 20:16
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziTeşkilatTuncersalman
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