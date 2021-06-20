Teşkilat dizisi Hacker Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kim?

TRT 1 ekranlarının Pazar akşamında seyircisi ile buluşan Teşkilat dizisi 2.bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler diziye daha çok bağlandı. 14 Mart Pazar akşamı diziye dahil olan Hacker Gürcan dizide oldukça merak uyandıran kişiler arasında yer aldı.

Dizinin ilk bölümünden itibaren oluşan kadroda Siber uzman eksikliği dile getiriliyordu. Konu üzerine Zehra Siber uzmanı aramak için hapishaneye gitti. İnsanları dolandıran ve hackerlik yapan Gürcan’a ulaştı. Gürcan hapishanede dijital para ile insanları dolandıran bir adam olarak karşımıza çıktı. Hapishane arkadaşlarını sanal para vaadi ile dolandıran Gürcan Zehra’nın onu oradan çıkarması ile kendini öldürecek adamlardan bu sayede kurtulmuş oldu.





Avukat rolü ile hapishaneye giriş yapan Zehra, Gürcan’ı ikna etmesi üzerine Bilgisayar uzmanı olarak diziye dahil olan Gürcan yasal olarak dizide ölecek ve herkes onu öldü olarak bilecek.

Dizide Başkan olarak bilinen Mete karakterini canlandıran kişinin oğlu olarak diziye dahil olan hacker Gürcan Mete Başkanın oğlu olduğu öğrenildi.





Teşkilat dizisi Gürcan kimdir?

Ahmet Uğur Say TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisine katıldı. 1987 yılında dünyaya gelen ıyuncu üniversite eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Yeni Türk Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Tiyatro bölümüne devam ederek yüksek lisans eğitimi almaktadır. Ahmet Uğur Say aynı zamanda ART İstanbul Menajerlik oyuncusudur. Teşkilat dizisinde Gürcan karakteri karşımıza çıkmaktadır.

hmet Uğur Say’ın yer aldığı diziler