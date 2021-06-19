Teşkilat dizisi Hacker Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat 2.bölümünün yayınlanmasının ardından yine reyting rekoru kırdı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Teşkilat’ta bu bölüm yeni gelişmeler yaşanırken oyuncu kadrosuna yeni biri girdi. Vatan, bayrak millet konulu dizi herkes tarafından sevilmeye devam ediyor. Başkent Ankara’da çekilen dizide 14 Mart 2021 Pazar tarihinde yayınlanan bölümde Hacker uzmanı Gürcan diziye dahil oldu. Gürcan karakteri kimdir?

Başkan Mete’nin sorumluluğunda oluşan güçlü kadroda Siber Uzmanının eksiliğinden kaynaklı Zehra siber uzmanı aramak için hapishaneye Avukat rolü yaparak girdi. Bilgisayar uzmanı olan Gürcan dijital para ile insanları dolandırır. Hapishanede de başkalarını dolandırdığı için ölümle tehdit edilen Gürcan’ı Zehra kurtardı. Zehra, Gürcan’a serbest kalma vaadi ile kadrosuna dahil etmek ister. Hacker olan Gürcan bu konularda oldukça başarılı olmasından kaynaklı oluşturulan kadroda etkin rol oynayacaktır.





Ahmet Uğur Say kimdir?

16 Ekim 1986 Manisa’da dünyaya gelen oyuncu üniversite eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu daha sonra Celal Bayar Üniversitesinde Yeni Türk Edebiyatı bölümü olarak yüksek lisans yapmıştır. Oyunculuğa merakı olan Say; Manisa Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev aldı. Aktif olarak tiyatroda görev alan oyuncu 1997 yılında Artiz Mektebi sinema filmine gitmiştir. Ofçay ve Fusetea gibi içeçecek reklamlarında yer alan oyuncu 2015 yılında Komedi Türkiye programı ile karşımıza çıkmaktadır. Vatanım Sensin filminde rol alan oyuncu şimdi ise Teşkilat dizisinde hacker olarak Gürcan karakterini canlandırmaktadır.

Ahmet Uğur Say’ın yer aldığı diziler;

2016 Kurtlar Vadisi Pusu – Hırsız

2017 – 2018 Vatanım Sensin – Lütfü

2021 Teşkilat – Gürcan

İnstagram hesabını oldukça aktif kullanan oyuncunun 82 gönderisi ve 6 bin takipçisi bulunmaktadır. Oyuncunun instagram hesabı @ahmetugursay

34 yaşındaki oyuncu Ezgi Züleyha Say ile evlidir.