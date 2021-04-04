İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Uğur Say nereli, yaşı kaç?

4 Nisan Pazar 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Uğur Say nereli, yaşı kaç? hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Uğur Say nereli, yaşı kaç? konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 4 Nisan 2021 Pazar tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 20:18
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Uğur Say nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Teşkilat Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kimdir, kaç yaşındadır gibi sorular seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarında merak içerisinde beklenilen Teşkilat dizisi, 7 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda gösterilmeye başlandı. Merak içerisinde beklenilen dizinin başrolünde rol alan oyunculardan Gürcan karakterini canlandıran Ahmet Uğur Say'ın hayatı merak konusu oldu.

Teşkilat Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kimdir, kaç yaşında?

Teşkilat Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kimdir? soruları merak edilen konular arasında yer aldı. Uzun süredir beklenen TRT 1’de yayınlanması beklenilen Teşkilat dizisi 7 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda yerini aldı. Ahmet Uğur Say, dizinin başrol karakterlerinden Gürcan’ı canlandıracak.

Teşkilat dizisi Gürcan rolü 

Dizide dikkatleri üzerinde toplayan çeken Gürcan, ekibin siber uzmanıdır. Gerçek bir hacker olan Gürcan, bilgisayar, telefon gibi akıllı cihazlara kolayca sızabilmektedir.

Ahmet Uğur Say kimdir?

16 Ekim 1986'da Manisa'da doğdu. 34 yaşındaki Ahmet Uğur Say Terazi burcudur. Say, oyuncu ve tiyatro kişiliğiyle tanınmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Ardından Celal Bayar Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Bölümü'nden yüksek lisans derecesi almıştır. Manisa Belediyesi tiyatrolarında çalışmıştır.

Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinden hatırladığımız Ahmet Uğur Say, başarılı bir performans ortaya koymuştu. Say, şimdi de Teşkilat dizisindeki rolüyle gündemde yer almaya başladı.

Ahmet Uğur Say’ın rol aldığı yapımlar

Komedi Türkiye

Artiz Mektebi 

Kurtlar Vadisi Pusu

Vatanım Sensin

Teşkilat

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Uğur SayDiziTeşkilatTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?
SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Uğur Say nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Balaban kimdir? Gerçek adı nedir? Rüzgar Aksoy nereli, yaşı kaç?
Teşkilat dizisindeki Zayed karakteri kimdir? Mehmet Usta nereli, yaşı kaç?
Teşkilat dizisi Hakkı Dayıyı kim canlandırıyor? Tuncer Salman'ın biyografisi
Kefaret Zühre karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Kar kimdir?
Teşkilat dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Kefaret dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bahar Ece Yılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisinde Yağmur karakterini Elisa Mürvet Ekmekçi canlandırıyor
Teşkilat dizisi Zehra'yı kim canlandırıyor? Deniz Baysal'ın biyografisi
Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün hangi maçlar var? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maç, hangi kanalda?
Rachid Ghezzal hangi maçta oynamayacak? Sarı kart ceza sınırındaydı!
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve başvuru adresi detayları
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi Adem kimdir? Yavuz Bingöl yer aldığı dizi ve film yapımları
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın yer aldığı diziler
Arıza dizisinde Seda karakterini Eda Şölenci canlandırıyor
Arıza Seda kimdir? Eda Dunisa Şölenci hakkında bilgiler
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.