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Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say nerelidir?

Birçok kişinin merak ettiği 25 Nisan 2021 Pazar günü gündeme gelen Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say nerelidir? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 25-04-2021 tarihli haberimizde Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say nerelidir? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 20:18
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say nerelidir?
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Teşkilat Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kimdir, kaç yaşındadır gibi sorular seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarında merak içerisinde beklenilen Teşkilat dizisi, 7 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda gösterilmeye başlandı. Merak içerisinde beklenilen dizinin başrolünde rol alan oyunculardan Gürcan karakterini canlandıran Ahmet Uğur Say'ın hayatı merak konusu oldu.

Teşkilat Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kimdir, kaç yaşında?

Teşkilat Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kimdir? soruları merak edilen konular arasında yer aldı. Uzun süredir beklenen TRT 1’de yayınlanması beklenilen Teşkilat dizisi 7 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda yerini aldı. Ahmet Uğur Say, dizinin başrol karakterlerinden Gürcan’ı canlandıracak.

Teşkilat dizisi Gürcan rolü 

Dizide dikkatleri üzerinde toplayan çeken Gürcan, ekibin siber uzmanıdır. Gerçek bir hacker olan Gürcan, bilgisayar, telefon gibi akıllı cihazlara kolayca sızabilmektedir.

Ahmet Uğur Say kimdir?

16 Ekim 1986'da Manisa'da doğdu. 34 yaşındaki Ahmet Uğur Say Terazi burcudur. Say, oyuncu ve tiyatro kişiliğiyle tanınmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Ardından Celal Bayar Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Bölümü'nden yüksek lisans derecesi almıştır. Manisa Belediyesi tiyatrolarında çalışmıştır.

Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinden hatırladığımız Ahmet Uğur Say, başarılı bir performans ortaya koymuştu. Say, şimdi de Teşkilat dizisindeki rolüyle gündemde yer almaya başladı.

Ahmet Uğur Say’ın rol aldığı yapımlar

Komedi Türkiye

Artiz Mektebi 

Kurtlar Vadisi Pusu

Vatanım Sensin

Teşkilat

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:18
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Uğur SayDiziTeşkilatTrt 1
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