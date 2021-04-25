Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say hakkında bilgiler

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin Gürcan karakteri merak edilmektedir. Gürcan karakterine Ahmet uğur Say hayat vermektedir. Peki Ahmet Uğur Say kimdir?

Teşkilat Gürcan kimdir?

Teşkilat dizisinde Gürcan siber uzman olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok teknolojik cihaza girerek hackleyebilen Gürcan, bir hackerdir. Teşkilat Gürcan karakterine Ahmet Uğur Say hayat vermektedir.

Ahmet Uğur Say kimdir?

1986 yılının 16 Ekim gününde dünyaya gelen Ahmet Uğur Say, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı mezunudur. Yüksek lisansı ise Yeni Türk Edebiyatı alanında yapan Say, Manisa Belediye Tiyatrolarında sahne almıştır.

Ahmet Uğur Say rol aldığı yapımlar

Teşkilat

Vatanım Sensin

Artiz Mektebi

Komedi Türkiye

Kurtlar Vadisi Pusu